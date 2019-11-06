Сергей Хрущев - о Трампе: В импичменте главное - найти хорошую блоху. Пока такую блоху не нашли

- Сергей Никитич, у нас тут идет информация, что там у вас господина Трампа совсем обложили со всех сторон. И, в частности, вот говорится о том, что даже те люди, которые его защищали от Байдена (в прошлом вице-президент США, конкурент Трампа на президентских выборах, которые пройду в ноябре 2020-го) - они там меняют показатели. Как у вас там обстановка, насколько она тревожная?

- Понимаете, это все доходит до вас в сильно преувеличенном виде. Потому что, вся эта история – предвыборная игра демократов в скандал.

Те люди, которые меняют показания или не дают показания, это какие-то эпизоды. Ведь главное во всей этой истории импичмента состоит в том, что, когда палата представителей проголосует, а никто не сомневается, что она проголосует за импичмент, это все перейдет в Сенат.

- Так...

- А Сенат это дело, как считают все эксперты, завалит. Вот и все.

Поэтому, никакого волнения здесь у нас пока что нет, никаких “преступлений” Трамп не совершил, которые бы действительно были бы такими очевидными, как в случае с Никсоном. (экс-президент США, который досрочно ушёл в отставку - после импичмента. - А.Г.)

А просто - идет игра, поднимается большой шум - вокруг Украины какие-то демократически настроенные судьи принимают решения против Трампа...

Вот сейчас, например, суд Нью-Йорка принял решение - «приказать» Трампу представить налоговые отчеты за последние годы, которые он не представлял.

И это будет продолжаться еще очень долго. До тех пор, пока идея импичмента не иссякнет. А иссякнет это все только в Сенате.

- То есть, Сенат не пропустит импичмент Трампа? Не допустит...

- Понимаете, для того, чтобы проголосовать за импичмент, нужно иметь большинство в той и другой палате.

Демократы имеют достаточно голосов в палате представителей, они не сомневаются в своём успехе. В Сенате же изначально они такого количества голосов не имеют. Поэтому тоже никто не сомневается, что это будет завалено.

Вот почему и обстановка в этом плане спокойная...

Если бы демократы имели достаточно голосов в Сенате, тогда бы, наверное, шла бы какая-то очень серьезная борьба. А сегодня - так - традиционная схватка за голоса избирателей.

Президент США Дональд Трамп.Фото: REUTERS

- А как рейтинг у возможных претендентов на президентский пост?

- Байден перешел с первого места на четвертое… и это «скольжение» будет продолжаться.

Чем ближе выборы, тем будет резче предвыборная риторика, соперники будут находить какие-то другие еще поводы покритиковать друг друга.

- А Трамп на каком сейчас месте там у вас?

- На первом и последнем.

- Это как же?

- Он кандидат от республиканцев. Как предполагается, правящая партия других кандидатов не выставляет, праймериз у них не проводится на этих выборах.

И вообще, до выборов еще достаточно далеко. Они будут – ровно через год.

- Вы вот Украину вспомнили... Какие мотивы там у вас в этом плане звучат - и по поводу Зеленского тоже?..

- Никаких мотивов не звучит. Украина в Америке никого не интересует.

Она интересует США только потому, что демократы нашли теперь зацепку.

- Про выборы опять?

- Да. То они говорили, что Россия вмешивается в выборы, а теперь - Украина якобы то же самое делает, «по заданию Трампа».

- И вот они пристают здесь, что Трамп использует иностранных политиков - для того, якобы, чтобы влиять на выборы в своей стране. Что плохо. И неправильно.

Ну, а дальше они ищут блох. В импичменте главное – найти хорошую блоху, которую можно пристегнуть к уголовному делу. Пока такой блохи не нашли.

- Ясно. Спасибо, что прояснили...