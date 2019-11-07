Модернизация Московского НПЗ: курс на экологическую открытость

Когда в 2011 году руководство Московского НПЗ заявило о комплексной модернизации производства, сразу же было принято решение, что все ее этапы будут максимально открыты для общественности. Был взят курс на информационную прозрачность.

И действительно, завод практически еженедельно посещают делегации, счет визитов идет уже на сотни. Только с начала года МНПЗ посетили больше 40 делегаций с многочисленными гостями. Как внедряются новые, экологически ориентированные технологии на заводе, убедились жители близлежащих районов Москвы и соседних городов Московской области, депутаты Мосгордумы, экологи, представители общественных организаций, лидеры молодежных организаций и зарубежные партнеры. Решили побывать на заводе и корреспонденты «КП».

Наша экскурсия начинается у уличного информационного табло «Экоинформера». На экран в круглосуточном режиме транслируют информацию о состоянии атмосферного воздуха. Сотрудник завода, тем временем, объясняет, как проводят необходимые замеры: пробы воздуха отбирают ежедневно несколько раз в день на территории предприятия и в пределах санитарно-защитной зоны. На заводе ведется пристальный контроль за тем, чтобы они не превышали установленной нормы. И то, что данные выводятся на табло в режиме реального времени – тоже одно из составляющих информационной прозрачности предприятия.

Еще сразу бросается в глаза, что пока идешь по территории завода как-то очень быстро привыкаешь к предельной чистоте. Весь режим работы подчинен четкому режиму и, кажется, будто каждый час приходят уборщики, которые скрупулезно вычищают территорию. Приятно ли работать в таких условиях? – интересуюсь у работника. Да, безусловно!

Берегут воду

Ну, а мы идем дальше. Следующий пункт нашего визита - биологические очистные сооружения «Биосфера». Это уникальные технологии, которые позволяют добиться очистки сточных вод до 99,9%. Сопровождающий нашу экскурсию рассказывает, что недавно на «Биосфере» побывали представители крупнейшего в Сибирском регионе пищевого предприятия. Цель визита была - изучить опыт завода и рассмотреть создание аналогичного комплекса на своем производстве. Казалось бы, где нефтепереработка, а где молочная отрасль? Но уникальность технологии «Биосферы», в том числе, в ее универсальности. На сибирских гостей эффективность работы сооружений произвела большое впечатление, и они готовы рассмотреть внедрение их и в своем производстве. Более того, рекомендовать «Биосферу» и коллегам.

Действительно, уникальный комплекс обеспечивает практически замкнутый цикл водопотребления. Благодаря ему, МНПЗ более 80% воды возвращает в производство.

Как говорят на предприятии, экологии в проектах модернизации уделяют особе внимание. Это подтверждают и независимые экологические эксперты утверждающие, что в результате мероприятий по модернизации предприятия завод снизил воздействие производства на окружающую среду на 50%. И эти показатели обещают уменьшиться еще вдвое в рамках второго этапа модернизации, который будет закончен к 2021 году.

Увеличивают производство топлива

Три года назад, когда был завершен первый этап модернизации, МНПЗ приступил к созданию самого современного на данный момент комплекса по переработке нефти «Евро+». Он призван заменить пять установок предыдущего поколения и дополнительно снизить воздействие предприятия на окружающую среду на 11%. Комплекс сможет осуществлять весь цикл переработки нефти в готовую продукцию, за что его прозвали «завод заводе». Делать будут самое современное топливо экологического класса Евро-5.

С пуском «Евро+» увеличиться производство топлива, что позволит гибко реагировать на сезонные изменения спроса. Плюс, в 2 раза вырастет выпуск авиакеросина. И конечно, это позволит создать новые высокотехнологичные рабочие места для москвичей.

А тем временем, наш сопровождающий подводит нас к новейшему терминалу, за которым виднеются резервуары с топливом: 12 постов, с которых одновременно можно отгружать в автоцистерны бензин, дизельное и авиационное топливо. Картина впечатляет!

- Мощность комплекса составляет 6,5 тыс. тонн нефтепродуктов в сутки, - продолжает наш «персональный гид». – В пересчете на автомобили – это 250 автоцистерн, которые доставляют топливо на АЗС. Технология позволяет одновременно заполнять все отсеки цистерны, а значит, время отгрузки сокращается в четыре раза. Система контроля обеспечивает отгрузку топлива с точностью до 100 граммов.

К слову, станцию по автоматической отгрузке топлива запустили только в июле этого года, но экологические эксперты уже оценили его значимость для экологии.

Комплекс оборудован системой улавливания испарений, которая собирает отходящие пары, превращает их в жидкий конденсат и отправляет в повторный цикл производства. Дополнительную защиту дает абсолютно герметичный нижний налив продукции, который не допускает попадание нефтепродуктов в атмосферу, а также препятствует доступу пыли или осадков в отсеки автоцистерн. Кроме того, все посты отгрузки оснащены передовыми системами противоаварийной защиты и пожаротушения.

Наша экскурсия подходит к концу, но есть ощущение, что мы еще вернемся с визитом на завод. Судя по тому, как быстро здесь все меняется и какими скорыми темпами осуществляется модернизация производства, сотрудникам МНПЗ будет, что нам еще показать.