ВАДА внесла поправки в антидопинговый кодекс

В четверг, 7 ноября, в Катовице завершает работу Всемирная конференция по борьбе с допингом. На ней был принят ряд решений, одно из которых касалось изменений в антидопинговом кодексе.

По словам заместителя Российского антидопингового агенства (РУСАДА) Маргариты Пахноцкой антидопинговых правил станет не 10, а 11. 11-е правило говорит об ответственности за давление на осведомителей, проще говоря, защищает и поощряет тех кто дал информацию по применению допинга.

Но есть и хорошие новости. Первая - национальные агенства теперь смогут проводить расследования не только с целью доказать вину, но и, наоборот, чтобы защитить спортсмена, если он, к примеру, не знал, что принимает допинг. Словом, появляется некая презумпция невиновности спортсменов, о которой раньше речь даже не шла. Нашли допинг — ты виноват!

А еще ВАДА анонсировала новый международный стандарт, по которому бы ко всем спортсменам относились одинаково независимо от их вида спорта или страны. Как он будет выполнятся, правда, пока не очень то понятно, но само признание двойных стандартов — уже шаг вперед.

В связи с этим должна претерпеть изменения и, так называемая, «антидопинговая хартия», где должны быть четко сформулированы права спортсменов. А не только их обязанности, типа - пописать баночку...

А еще на конференции президент МОК Томас Бах представил программу "Take the Podium". Это принципы и механизм перераспределения медалей от штрафников к «обиженным» спортсменам. МОК уже сейчас старается проводить публичные повторные награждения, когда отнятая у допингера медаль вешается на шею проигравшему.

Мы, конечно, поддерживаем большинство этих изменений, после которых ВАДА должна стать более гуманной организацией, мировым регулятором не зависимым от политической конъюнктуры. Но еще надо будет прочесть окончательные документы и понять механизмы, как это будет воплощаться в жизнь.