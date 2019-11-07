2019-11-07T18:33:13+03:00
Политика

Путин и Токаев договорились сделать забор пониже

В Омске президенты России и Казахстана обсуждали границу, которая всем мешает
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент РФ Владимир Путин во время встречи в Конгресс-холле. Фото: Алексей Никольский/ТАССПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент РФ Владимир Путин во время встречи в Конгресс-холле. Фото: Алексей Никольский/ТАСС
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В 2005 году Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев подписали договор о российско-казахстанской границе, которая тянется аж на 7500 километров. И с тех пор идет ее демаркация — говоря проще, расставляются столбы, демонстрирующие, где конкретно в этом месте Россия, а где Казахстан. К началу регионального российско-казахстанского форума в Омске уже демаркировано 86,7%, то есть еще тысяча километров - и дело будет сделано.

Именно граница, способы и трудности ее пересечения, и как следствие, выгоды от облегчения пересечения людьми и товарами и стали главной темой форума.

Даже в специальном буклете, выпущенном к саммиту, через две страницы шел жизнеутверждающий заголовок «Если сосед близкий, то и забор низкий». Вот как сделать это забор совсем низеньким, и рассуждал каждый выступавший.

- Успел посмотреть город, хоть и из окна машины, но тем не менее самое приятное впечатление оставляет Омск, - вежливо поделился с Путиными мнением об Омске Токаев. - Успел даже посмотреть местные телевизионные передачи, как бы окунуться в местную жизнь.

- Российско-казахстанские региональные форумы всегда приносят хорошую практическую отдачу, - отметил Путин. - И на этот раз также подготовлен солидный пакет межведомственных, межрегиональных соглашений и коммерческих договорённостей.

- Граница создает качество жизни в приграничных районах, все тесно увязано с теми барьерами, которые создает граница, - поднял большую проблему Максим Орешкин. - Глобальные транспортные коридоры стыкуются именно здесь, проходя через наши пограничные переходы. И сейчас сложилась критическая ситуация, гигантские многочасовые очереди. Они работают с двукратной и даже трехкратной перегрузкой. Нужна совместная масштабная программа по модернизации пунктов пропуски на всей российско-казахстанской границе.

- Казахи говорят «родственники от предка, а соседи от Бога», - заявил министр национальной экономики Казахстана Руслан Даленов. - Предлагается создать комиссию по решению приграничных вопросов с участием руководителей регионов.

Конкретные предложения были и у президента Казахстана, заявившего, что двум странам надо перестать толкаться локтями.

- Россия и Казахстан входят в десятку ведущих экспортеров пшеницы. Мы часто конкурируем на мировом рынке, что контрпродуктивно для наших производителей. Поэтому нам нужна координация в этом направлении, - заявил Токаев.

Как выяснилось, проблемы с пересечением границы у России и Казахстана имеются не только на суше, но и на воде. Необходимо, например, углублять Иртыш, чтобы достичь хотя бы советского уровня перевозки товаров от казахстанского Павлодара до российского Омска и наоборот. Но зато это даст многократное увеличение товарооборота — намного легче проплыть 400 километров по реке, чем ехать в объезд по дорогам.

От некоторых из описываемых путей могла пойти кругом голова: от корейского Ульсана Северным морским путем, потом по Оби через Салехард до Тобольска и по Иртышу через Омск в Казахстан. Мэр Павлодара убеждал всех, что такая логистика просто жизненно необходима обеим странам. Ему, впрочем, никто и не возражал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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