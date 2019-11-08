Учитель отругала мальчика за рисунки на уроке, а он нашел работу в 9 лет

Обидеть художника может каждый… учитель. Девятилетний Джо Уэйл из Англии попался за рисованием на полях тетрадки прямо во время урока. И разразился скандал. Педагог вызвала в школу родителей и отчитала мальчишку – не тем, мол, занимается парень. Родители выслушали, но подумали, что как раз тем.

Раз у Джо хорошо выходит рисовать дудлы (это необычные версии логотипа главной страницы Google, которые появляются на сайте в праздники), то надо талант развивать. Отдали парня в художественную школу, чтобы выпускал пар там, а не во время основных занятий.

Педагог-художник признал – у Джо талант, и попросил разрешение разместить в инстаграм одну из работ мальчика. Описал всю историю, как маленького гения чуть не затравили в школе за рисование. Но неожиданно помимо хвалебных отзывов учитель получил предложение - один из крупных ресторанов Англии попросил Джо разрисовать стену столовой для их заведения.

- Джо любит рисовать, и мы так гордимся всем, чего он добивается. Но тот факт, что совершенно независимый бизнесмен попросил нашего девятилетнего сына сделать профессиональную работу для них, невероятен, - рассказал папа мальчика Грег.

Как сообщает The Metro, Грег опубликовал работу Джо на LinkedIn. Пост собрал более 1 500 000 просмотров, среди них был просмотр от той самой учительницы, которая критиковала парня за художества. Она призналась, что сразу узнала руку юного ученика в этой работе.