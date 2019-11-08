Путину представили катализаторный завод «Газпром нефти»

В рамках XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана прошло заседание пленарного заседания по развитию приграничного сотрудничества, где руководители регионов и представители кабминов двух государств внесли свои предложения двум президентам – Владимиру Путину и Касым-Жомарту Токаеву.

Первым, на правах принимающей стороны, взял слово губернатор Омской области Александр Бурков. Он отметил, что сотрудничество региона с казахстанскими партнерами укрепляется, подготовлен ряд проектов, которые вскоре будет реализованы в Сибири. Глава Омской области, в частности, упомянул об одной из самых перспективных сфер – нефтехимии. Здесь у региона с Казахстаном эксперты прогнозируют тесные и взаимовыгодные контакты. Более того, в рамках форума уже подписано конкретное соглашение.

«На омской площадке компания «Газпром нефть» начала возведение уникального производства катализаторов. В дальнейшем мы готовы осуществлять поставки этой продукции на предприятия Казахстана. Это обеспечит повышение качества и увеличение глубины переработки нефти в наших странах», – заявил он.

Напомним, в феврале этого года «Газпром нефть», Министерство промышленности и торговли РФ и правительство Омской области заключили инвестиционный контракт по созданию высокотехнологичного производства катализаторов для ключевых процессов нефтепереработки, продукция которого будет независима от иностранных составляющих. Что в свою очередь, обеспечить стабильность производства качественного топлива и позволит им конкурировать с зарубежными поставщиками на равных. Не только конкурировать: высококлассное оборудование и уникальные научные разработки российских ученых позволят выпускать продукцию, превосходящую по качеству и эффективности зарубежные аналоги. И уже 25 октября 2019 года, через полгода после заключения соглашения, старт строительству завода был дан. Новое предприятие должно начать работу уже через два года.

«Для производства катализаторов будет применяться российская гелиевая технология, не имеющая аналогов в мире. После запуска производства планируется, что совокупный объем произведенной продукции в рамках специнвестконтракта составит свыше 100 тысяч тонн, причём часть пойдет на экспорт», — заявил в начале этого года глава Минпромторга Денис Мантуров, давая оценку проекту. Он отметил, что проект «Газпром нефти» является прорывным не только для нефтеперерабатывающей промышленности, поэтому ему присвоен статус национального.

Новое производство мощностью 21 тыс. тонн продукции в год обеспечит выпуск современных катализаторов для ключевых процессов производства топлива Евро-5 и глубокой переработки нефти. Этих объемов хватит закрытия нужд российского нефтяного рынка и даст возможность экспортировать отечественную продукцию. Завод будет ежегодно производить 4 тыс. тонн катализаторов гидроочистки, 2 тыс. тонн катализаторов гидрокрекинга и 15 тыс. тонн катализаторов каталитического крекинга. Таким образом, Россия становится претендентом на выход в топ мировых поставщиков катализаторов для нефтеперерабатывающей промышленности.