2019-11-09T15:47:12+03:00
Спорт

После победы на Гран-При Китая Анне Щербаковой подарили плюшевого медведя, который больше самой фигуристки

Российская спортсменка первой прошла в финал серии в нынешнем сезоне [фото]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Анна Щербакова - первая на Гран-При Китая.Анна Щербакова - первая на Гран-При Китая.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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15-летняя российская фигуристка Анна Щербакова одержала победу на четвертом этапе серии Гран-При нового сезона. Наша спортсменка стала первой, опередив на 15 баллов опытную японку Сатоко Мияхару. За два своих проката Щербакова получила суммарно 226,04 балла.

Уже после выступления Анну буквально завалили подарками. Главным из которых стал плюшевый мишка, который больше самой Щербаковой раза в полтора. Сама же Аня призналась, что победа в Китае - не максимальные ее возможности:

- Думаю, это хороший старт для первого сезона на взрослом уровне. Но я хочу быть еще лучше и буду для этого больше работать. Это еще не мой максимум, - приводит слова фигуристки Sport24.

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Огромный медведь, которого подарили Анне Щербаковой на Гран-При Китая
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Аня осталась довольна тем, что прошла в финал Гран-При, поскольку это было ее целью на второй в сезоне этап. Ранее Щербакова была первой на турнире в Лас-Вегасе, который открывал новый сезон в фигурном катании:

- Я счастлива, что отобралась в финал Гран-при. Это было моей целью. Теперь буду продолжать работу над программами и прыжками. У меня были ошибки. Постараюсь их больше не делать и кататься чисто.

Залогом своего успеха Аня назвала работу в сильной команде. Ведь напарницами Щербаковой по тренировочной группе в "Хрустальном" являются такие звезды, как Александра Трусова, Алена Косторная и Алина Загитова:

- Насколько помогает моему прогрессу работа в такой сильной команде? Конечно, это дает большую мотивацию. Каждый день мы видим друг друга. Видим, как работают другие девочки, и стараемся делать еще более сложные вещи. Отсюда прогресс

Отметим, что еще одна российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла третье место, получив только 209,10 балла. А пятое место - у чемпионки Европы 2019 года Софьи Самодуровой.

Благодаря этому успеху Щербакова первой из всех фигуристок после двух побед вышла в финал Гран-При нового сезона. Впереди у фигуристок еще два этапа - в Москве и Японии, после чего определится шестерка лучших, которая поспорит за победу в Турине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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