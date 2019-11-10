2019-11-10T12:11:51+03:00
Спорт

Анна Щербакова первой получила путевку в финал Гран-при

15-летняя фигуристка выиграла четвертый этап Гран-при по фигурному катанию в Китае
Сергей КИРИЛЛОВ
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15-летняя Ана Щербакова выиграла четвертый этап Гран-при по фигурному катанию в Китае15-летняя Ана Щербакова выиграла четвертый этап Гран-при по фигурному катанию в КитаеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Четыре победы из четырех. Воспитанницы Этери Тутберидзе не дают шансов своим более взрослым соперницам. Первый этап выиграла Анна Щербакова, второй — Александра Трусова, третий — Алена Косторная.

И вот теперь вновь не было равных Анне Щербаковой. И пусть ее фокус со сменой цвета платья уже никого не удивил, но зал все равно взорвался овациями. С технической точки зрения судьи усмотрели пару недокрутов на луцах и первом четверном каскаде. Но это говорит лишь о том, что еще есть над чем работать.

- Ну ничего нет в пользу спортсменки, безобразие, - комментировала судейские оценки Татьяна Тарасова.

Но все равно Щербакова вновь победила за явным преимуществом, показав лучшие баллы в обеих программах. И одержав вторую победу на этапах, досрочно оформила путевку в финал Гран-при, который пройдет в Турине с 5 по 8 декабря.

Анна Щербакова во время исполнения произвольного танца. Фото: REUTERS

Анна Щербакова во время исполнения произвольного танца.Фото: REUTERS

КОНКУРЕНТКИ, АУ!

А вот у Лизы Туктамышевой почти не осталось шансов попасть на итоговые соревнования. Воспитанница Алексея Мишина прекрасно откатала свою произвольную программу, которую мы видели еще в прошлом сезоне. Но ошибки в первый день позволили ей подняться лишь на третье место. Бронзу она взяла и на своем первом этапе в США.

А вот другая ученица Мишина Софья Самодурова заняла только пятое место. Фигуристка явно повзрослела и стала кататься более академично. При этом все отметили, что у Сони пропала ее игривая улыбка, которая так пленяла болельщиков и судей в прошлом сезоне, когда Самодурова выиграла чемпионат Европы.

ТАНЦЫ ПЛЮС

Зато мы наконец-то увидели уже забытую улыбку на лице нашего танцора Никиты Кацалапова. Он вместе со своей новой партнершей Викторией Синйциной впервые выиграли этап Гран-при. А ведь после того, как распалась пара Ильиных — Кацалапов все его списали со счетов. Никита залечивал травму, потом ребята долго боролись за место в сборной. Был момент, когда они уехали тренироваться в Америку, и их чуть ли не освистывали на московском этапе Гран-при... И вот долгожданная победа!

При этом Никита назвал последний прокат очень тяжелым. Но, может быть, это золото как раз придаст паре уверенность, после чего появится и настоящая легкость на льду…

Российские спортсменки Елизавета Туктамышева, завоевавшая бронзу и Анна Щербакова (справа), завоевавшая золото в произвольной программе, на церемонии награждения на Гран-при ISU по фигурному катанию Shiseido Cup of China. Фото: REUTERS

Российские спортсменки Елизавета Туктамышева, завоевавшая бронзу и Анна Щербакова (справа), завоевавшая золото в произвольной программе, на церемонии награждения на Гран-при ISU по фигурному катанию Shiseido Cup of China.Фото: REUTERS

Фигурное катание. Гран-при. Четвертый этап. Кубок Китая. Чонгин, Китай. 9 ноября

Женщины. 1. Анна Щербакова (Россия) – 226,04. 2. Сатоко Мияхара (Япония) – 211,18. 3. Елизавета Туктамышева – 209,10... 5. Софья Самодурова (обе – Россия) – 185,29.

Танцы. 1. Виктория Синицина / Никита Кацалапов (Россия) – 209,90. 2. Мэдисон Чок / Эван Бейтс (США) – 208,55. 3. Лоренс Форнье / Николай Соренсен (Канада) – 190,74… 6. Софья Евдокимова / Егор Базин – 169,27. 7. Анастасия Скопцова / Кирилл Алешин (обе пары – Россия) – 169,24.

ИСТОЧНИК KP.RU

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