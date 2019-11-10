2019-11-10T15:14:43+03:00
Экономика

Почему в России резко выросли цены на дизельное топливо

Бензин тоже подорожал, но всего на 2 копейки
Юлия ХОЖАТЕЛЕВА
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В России резко выросли цены на солярку.В России резко выросли цены на солярку.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Средняя розничная цена за литр дизельного топлива увеличилась до 46,83 руб. Рост в 50 копеек солярка показала всего за полмесяца с 21 октября по 5 ноября, сообщает Росстат. При этом за этот же период бензин подорожал всего на 2 копейки. Аи-92 стоит 42,27 руб. (+ 1 коп.), Аи-95 - 45,74 руб. (+1 коп.), на Аи-98 - 51,68 руб. за литр (+2 коп.).

Автоэксперт Андрей Ломанов считает, что рост дизельного топлива приведет к тому, что волей-неволей будет расти и цена на бензин, который дорожал последние годы. Это может обернуться тем, что частники в небольших городах начнут отказываться от автомобилей — доходы людей в глубинках не позволяют активно эксплуатировать машину. Общего повышения цен на продукты пока опасаться не стоит.

- В одночасье этого не произойдет, но если цены на горючее продолжат расти и дальше, это закончится повышением тарифов, подорожанием перевозок, ростом цен на продукты, так как у нас очень много сельхозтехники работает на дизтопливе, - говорит Ломанов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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