2019-11-08T11:49:03+03:00
Общество

Дети-сироты из Санкт-Петербурга организовали свою ферму

Волонтеры помогают ребятам выращивать овощи и обучают их кулинарному делу
Кристина Соболева
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Волонтеры помогают сиротам из детского дома создать фермуВолонтеры помогают сиротам из детского дома создать ферму
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В Санкт-Петербурге у детей-сирот появилось свое фермерское хозяйство. В городе стартовала программа экологического воспитания и социальной адаптации для ребят из детских домов. Проект под названием «Город-сад» запустила благотворительная общественная организация помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, «Мята».

На средства президентского гранта волонтеры помогли организовать теплицы для выращивания ягод, фруктов и овощей прямо на территории Центра содействия семейному воспитанию № 7. Для воспитанников центра были закуплены семена и рассада, лопаты, грабли и другой инвентарь. Все лето маленькие фермеры вместе с волонтерами-наставниками трудились над своим хозяйством, а осенью ребята собрали первый урожай.

На осеннем празднике юные фермеры устроили дегустацию выращенных своими силами овощей и фруктов, а также научили готовить сезонные блюда. Приготовлением обеда и обучением ребят занимался шеф-повар одного из известных питерских ресторанов «Бретцель» Илья Еремин. Он рассказал и показал, какие необычные и вкусные блюда можно создать из подручных продуктов.

Проект экологической школы «Город-сад» создан для социальной и профессиональной адаптации детей-сирот, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. В числе участников проекта есть ребята с ментальными нарушениями, синдромом Дауна. Экологическая школа призвана помочь детям и подросткам выйти за рамки привычного уклада, расширить круг общения, научиться брать ответственность и принимать самостоятельные решения.

Кроме того благодаря проекту «Город-сад» воспитанники Центра содействия получат полезные навыки растениеводства и узнают об основах ведения фермерского хозяйства. Также программа поможет решить проблему неосведомленности городских ребят в экологических вопросах. Сотрудники благотворительной организации «Мята» отмечают, что проект «Экологическая школа» они создали, чтобы научить детей любить и беречь планету, а также жить в гармонии с природой.

«У ребят уже есть опыт выращивания огурцов, помидоров, кабачков, баклажанов, зелени и прочего. Но у детей очень амбициозные планы на следующий сезон. Они собираются посадить хвойные деревья и смородину. Как девчонки, так и мальчишки очень увлечены процессом и готовы впитывать новые знания – наблюдать за этим очень радостно», — поделились с порталом «Открытые НКО» волонтеры «Мяты».

Чтобы закупить новые культуры для посадки благотворительная организация запустила сбор средств на краундфандинговой площадке. На собранные деньги волонтеры планируют приобрести не только рассаду, грунт и удобрения, но и организовать для своих подопечных познавательные экскурсии на фермерские хозяйства области, чтобы они смогли получить новые знания и перенять опыт у профессионалов.

Интересно, что программа проекта «Город-сад» не ограничивается только работой на огороде и выращиванием домашних культур. Волонтеры обучают ребят осознанному потреблению, рассказывают им об особенностях сложившейся экологической ситуации. Участники программы прикладывают все усилия, чтобы помочь городу стать лучше и с удовольствием принимают участие в субботниках, посещают местные акции по сбору и сортировке мусора.

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