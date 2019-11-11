2019-11-11T14:46:54+03:00
Экономика

«Почта России» обещает доставлять посылки за 2-3 дня

Новые нормативы начнут действовать с 15 ноября и касаются российских городов
Елена ОДИНЦОВА
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Работа московского регионального автоматизированного сортировочного центра ФГУП `Почта России`.Работа московского регионального автоматизированного сортировочного центра ФГУП `Почта России`.Фото: Евгения ГУСЕВА
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«Почта России» объявила о том, что собирается ускорить доставку посылок между российскими городами. Новые контрольные сроки вводятся с 15 ноября по 7800 направлениям и составят в целом по стране от 2 до 8 дней, в зависимости от сложности маршрута.

Если речь идет не о небольших поселениях, а о городах с населением более 100 тысяч человек, пересылка должна укладываться в два-три дня (см. «Секундомер «КП»).

Посылок из-за рубежа опосредованно это тоже касается. К адресатам они так или иначе попадают через Москву, Новосибирск или какой-то еще из российских мегаполисов. В последнее время было много нареканий, связанных с тем, что зарубежные заказы «зависают», уже доехав до России и пройдя таможню — где-то в пути по территории нашей страны. Российских интернет-магазинов это тем более касается.

В самой «Почте России» объясняют, что в почтовую инфраструктуру были сделаны крупные вложения, пересмотрена схема маршрутов — в связи с этим и появилась возможность работать оперативнее. Эксперты поясняют, что в последние 5-6 лет в новые сортировочные мощности и логистические центры действительно вкладывались немалые средства — должны же они дать отдачу. Тем более что в октябре «Почта России» завершила реорганизацию. Перестала быть федеральным бюджетным предприятием — и стала акционерным обществом. Правда, со 100%-м участием государства.

Буквально на днях стало известно, что «Почта России» попросила около 40 млрд рублей из Фонда национального благосостояния — опять-таки на развитие инфраструктуры. Некоторые аналитики с этим и связывают попытки улучшить работу в одном из самых больных и видимых для большинства россиян мест — с посылками. На средства ФНБ есть другие претенденты среди крупнейших госкорпораций. Поэтому надо доказать, что деньги не будут потрачены впустую.

Секундомер «КП»

Такими будут новые сроки доставки по России

Из города-миллионника в город с населением до 100 тыс. чел. (и в обратном направлении) — до 2-3 дней

Из города-миллионника в ряд крупнейших полумиллионников — через день

Из Москвы в крупные города ближнего Подмосковья (Мытищи, Химки, Балашиха, Королев и т. п.) - через день

ИСТОЧНИК KP.RU

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