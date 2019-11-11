Сказка о сломанном терминале: почему не принимают карты во многих заведениях

Лишь 2% россиян полностью перешли на оплату картами и другими безналичными системами - это показал опрос Левада-центра. Как правило, россияне сочетают разные способы оплаты. Наиболее популярные из них - традиционные бумажные деньги, дальше идут зарплатные и иные дебетовые карты.

Менее распространены платежи посредством мобильного телефона или бонусов (подробнее см. таблицу "Наглядно" в конце заметки). Заодно опрос в очередной раз показал, что в кошельках у россиян негусто - чаще всего люди носят при себе от 500 до 1000 рублей наличными.

- Безнал еще не проник во многие сферы жизни, - комментирует "КП" глава исследовательского центра Интерфакс-ЛАБ Илья Мунерман. - Расплатиться с рабочими за работу на даче - только наличными, за мойку автомобиля - тоже. В 20 километрах от Москвы карты перестают принимать в маленьких магазинчиках. Да и во многих столичных ресторанах вам скажут, что терминал сломан.

Объясняется такая любовь к купюрам двумя основными причинами.

- Первая: предприниматели не хотят раскошеливаться на терминалы и платить за эквайринг — обслуживание безналичных платежей. А вторая причина — желание уйти или минимизировать налоги, - отметил эксперт.

Еще одна причина большего доверия наличным — боязнь мошенничества с картами и мобильными телефонами. По данным Левада-центра, обмана боятся примерно 40% из тех, кто пользуется наличностью. В основном, это старшее поколение.

НАГЛЯДНО

Сколько денег в кошельках россиян?

Размер, руб Доля опрошенных, %

Менее 200 13

200-500 19

500-1000 28

1000-2000 19

Более 2000 13

Не считал 8

Как вы оплачиваете покупки (% отвеченных, возможно несколько вариантов ответа)

Наличные 89

Дебетовые карты 58

Кредитные карты 15

Бонусы в магазинах и кафе 15

Бесконтактные платежи с мобильного телефона 13

Перевод продавцу по номеру телефона 11

Электронные кошельки KIWI и другие 6

(По данным Левада-Центра).