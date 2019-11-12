2019-11-12T03:18:35+03:00
Общество

Сахалин освоит ресурсы океана

Регион представил «Стратегию развития до 2035 года»
Ирина СУХАНОВА
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Сахалинская область собирается войти в топ-20 регионов РФ по качеству жизни. И к этому есть предпосылки: ежегодно в экономику Сахалина инвестируют около 200 млрд рублей, в области работают 14 крупных компаний с доходами более 10 млрд руб. До 2035 года область планирует расширять освоение ресурсов шельфа и океана, привлекать инвестиции, развивать туризм и умные технологии.

- Сегодня Сахалинская область плотно интегрирована в мировую экономику, - отмечает губернатор региона Валерий Лимаренко. - Более 86% добываемой у нас нефти идет на экспорт. Основные торговые партнеры региона - Корея, Япония и Китай. Именно расположение Сахалинской области является главным драйвером ее экономического роста. Она находится в самом центре Азиатско-Тихоокеанского региона. Это нужно и дальше использовать на благо островитян.

Более 45% мировых ресурсов к 2050 году будет добываться именно в океане. В Сахалинской области это учитывают и планируют создать к 2030 году центр исследований ресурсов океана. Научными разработками в нем будут заниматься 1600 специалистов.

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