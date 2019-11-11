Откуда «мыльная» пена в реках Сетунь и Раменка в Москве: причина в стройке или автомойке

Кто устроил «большую стирку» в реке Сетунь, уже несколько дней пытаются разобраться москвичи. Пока безуспешно. Людей шокировали мутно-белые хлопья на поверхности реки. Не удивились такому явлению только те, кто гуляет возле реки Раменка — там такая же пена.

- Мы вчера гуляли в парке 50-летия Октября. И видели эту пену. Она выше человеческого роста, она была даже на деревьях, - рассказывает москвич Дмитрий Левшов.

- Вонище вдоль реки. Пахнет какими-то химикатами, - написала в соцсетях Анастасия Кривцова.

- Почему все молчат или это была чья-то пенная вечеринка? - пошутила Нина Бойцова.

Местные жители описывают картину приблизительно одинаково, но добавляют версии случившегося. Кто-то считает, что всему виной сточные трубы из которых течет какая-то зеленая жидкость. Другие винят строителей дублера Кутузовского проспекта — якобы они сбрасывают какие-то остатки материалов. Третьи говорят о строительстве жилых домов West Garden на набережной реки Раменка. В свою очередь, застройщик говорит, что расстояние участка реки с пеной от строящихся домов приличное — 4 км.

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- Инцидент со вспенившейся водой произошел в районе проспекта Вернадского, расположенного выше по течению реки. Расстояние до участка застройки по прямой составляет около 4 км, а по течению реки – гораздо дальше. На нашем участке никаких нарушений не зафиксировано. Насколько нам известно, инцидент связан с работой автомойки, - рассказали «Комсомольской правде» в строительной компании «Интеко».

Городские службы уже начали проверку, инспектора «Мосприроды» и Департамента природопользования взяли пробы, но с ходу никто не говорит, чтобы это могло быть. Нужно подождать неделю.

- Сообщение о том, что на реке образовалась пена, поступило на общегородскую «горячую линию». Результаты анализов проб будут готовы через семь дней, в настоящее время проводится административное расследование. Фактов гибели флоры и фауны не зафиксировано, - рассказали в пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

Саму же пену уже собрали, для этого специалисты «Мосводостока» устанавливали боновые заграждения. В свою очередь, местные жители говорят, что образование пены не прекратилось.

- В воду могло попасть моющее средство. Речь о пене с автосервиса, там обычно накапливают некое количество, а потом спускают. Возможно, это сделали нелегально. Штрафы за такое ничтожно маленькие, поэтому и случается такое неоднократно, - рассказывает ответственный редактор Красной книги Москвы кандидат биологических наук Борис Самойлов.

- А пена с водой не смешивается или ее было изначально так много? - спрашиваю.

- В воду же не моющее средство сбросили, а уже готовую пену. А пена намного легче воды, они не смешиваются, а объемы только увеличиваются.

- Раз не смешивается, то это не очень опасно для флоры и фауны?

- А Сетунь и Раменка и так сильно загрязнены. Думаю, что там не так много жизни в этих водах, их же используют, как сливные каналы.