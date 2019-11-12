Читатели выбирают лучшие книги вместе с LiveLib и ЛитРес

6 ноября LiveLib, крупнейший рекомендательный книжный сервис, в партнерстве с сервисом ЛитРес, лидером на рынке лицензионных электронных и аудиокниг в России и странах СНГ, запустил голосование в премии «Выбор читателей 2019». Она проводится LiveLib ежегодно с 2014 года. Это единственная в стране премия, в которой книги оценивают не эксперты, а читатели. Голосование продлится до 19 декабря 2019 года.

В номинациях принимают участие произведения, впервые опубликованные на русском языке с 1 ноября 2018 года и получившие самый высокий рейтинг на LiveLib по итогам года. Лонг-лист формируется на основании рейтинга популярности книги более чем 1,5 млн пользователей LiveLib. За 2018 году за номинантов премии было получено более 100 тысяч голосов.

«Цель премии – отметить книги, которые нашли живой отклик у читателей. Ведь именно они решают, станет писатель успешным или нет. Победителя сложно угадать, поэтому мы каждый сезон с большим интересом ждем результатов. В прошлом году пользователи LiveLib выбрали книгу «Сквозь зеркала. Обрученные холодом» Кристеля Дабо в жанре фантастика», — делится руководитель проекта LiveLib Дмитрий Курочкин.

Премия «Выбор читателей 2019» состоит из четырех этапов: отборочный этап, полуфинал, финал, суперфинал. Сначала читатели предлагают свои любимые произведения в каждой из номинаций. Самые популярные книги попадут на следующий этап.В финал проходят десять книг из каждой категории, а в суперфинале читатели выбирают лучшую книгу среди всех жанров.

В каждой номинации можно проголосовать за несколько произведений. Для этого достаточно зарегистрироваться на LiveLib и выбрать понравившуюся книгу в разделе премии.

Читатели LiveLib определят лучшие произведения в двадцати номинациях:

Художественная литература

• Зарубежная проза

• Русская проза

• Детектив

• Любовные романы

• Зарубежное фэнтези

• Русское фэнтези

• Young adult

• Ужасы, триллеры, мистика

• Детские книги

• Фантастика

Нон-фикшн

• Биография и мемуары

• Бизнес-книги

• Прикладные книги

• Популярная наука

Специальные номинации

• Лучшая аудиокнига (в рамках премии Rock and Book)

• Выбор экспертов

• Комиксы и манга, графические романы

• Кино и книги

• Самые ожидаемые

• Электронная буква (учреждено Литрес: Самиздат)

Лауреаты премии в качестве приза получат платное продвижение произведения на LiveLib, крупнейшем ресурсе для любителей книг с 5,5 млн аудиторией: победитель суперфинала – на сумму 1 млн рублей, а победитель в специальной номинации Rock&Book – на сумму 500 тысяч рублей.

Всем участникам голосования ЛитРес и LiveLib дарят книгу в подарок и скидку 20% на весь ассортимент по промокоду BESTBOOKS.