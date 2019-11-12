Читатели выбирают лучшие книги вместе с LiveLib и ЛитРес
6 ноября LiveLib, крупнейший рекомендательный книжный сервис, в партнерстве с сервисом ЛитРес, лидером на рынке лицензионных электронных и аудиокниг в России и странах СНГ, запустил голосование в премии «Выбор читателей 2019». Она проводится LiveLib ежегодно с 2014 года. Это единственная в стране премия, в которой книги оценивают не эксперты, а читатели. Голосование продлится до 19 декабря 2019 года.
В номинациях принимают участие произведения, впервые опубликованные на русском языке с 1 ноября 2018 года и получившие самый высокий рейтинг на LiveLib по итогам года. Лонг-лист формируется на основании рейтинга популярности книги более чем 1,5 млн пользователей LiveLib. За 2018 году за номинантов премии было получено более 100 тысяч голосов.
«Цель премии – отметить книги, которые нашли живой отклик у читателей. Ведь именно они решают, станет писатель успешным или нет. Победителя сложно угадать, поэтому мы каждый сезон с большим интересом ждем результатов. В прошлом году пользователи LiveLib выбрали книгу «Сквозь зеркала. Обрученные холодом» Кристеля Дабо в жанре фантастика», — делится руководитель проекта LiveLib Дмитрий Курочкин.
Премия «Выбор читателей 2019» состоит из четырех этапов: отборочный этап, полуфинал, финал, суперфинал. Сначала читатели предлагают свои любимые произведения в каждой из номинаций. Самые популярные книги попадут на следующий этап.В финал проходят десять книг из каждой категории, а в суперфинале читатели выбирают лучшую книгу среди всех жанров.
В каждой номинации можно проголосовать за несколько произведений. Для этого достаточно зарегистрироваться на LiveLib и выбрать понравившуюся книгу в разделе премии.
Читатели LiveLib определят лучшие произведения в двадцати номинациях:
Художественная литература
• Зарубежная проза
• Русская проза
• Детектив
• Любовные романы
• Зарубежное фэнтези
• Русское фэнтези
• Young adult
• Ужасы, триллеры, мистика
• Детские книги
• Фантастика
Нон-фикшн
• Биография и мемуары
• Бизнес-книги
• Прикладные книги
• Популярная наука
Специальные номинации
• Лучшая аудиокнига (в рамках премии Rock and Book)
• Выбор экспертов
• Комиксы и манга, графические романы
• Кино и книги
• Самые ожидаемые
• Электронная буква (учреждено Литрес: Самиздат)
Лауреаты премии в качестве приза получат платное продвижение произведения на LiveLib, крупнейшем ресурсе для любителей книг с 5,5 млн аудиторией: победитель суперфинала – на сумму 1 млн рублей, а победитель в специальной номинации Rock&Book – на сумму 500 тысяч рублей.
Всем участникам голосования ЛитРес и LiveLib дарят книгу в подарок и скидку 20% на весь ассортимент по промокоду BESTBOOKS.