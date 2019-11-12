«Не надо ругать детей за двойки и тройки»: глава Рособрнадзора Сергей Кравцов ответил на самые наболевшие вопросы родителей

Когда можно будет сдавать ЕГЭ онлайн, зачем нужны камеры на экзаменах и не пора ли вообще отменить все эти проверки? На эти и другие наболевшие вопросы ответил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов на ежегодной встрече с родителями школьников.

- Когда введут обязательные экзамены по английскому языку в 9 и в 11 классах?

- В девятом классе обязательный экзамен по иностранному языку не планируется. Здесь всё остается по-прежнему: девятиклассники сдают обязательные русский язык и математику, и еще два предмета — по выбору.

А вот в 11 классе обязательный ЕГЭ по иностранному языку появится уже в 2022 году. Это не обязательно должен быть английский — ребенок может выбрать французский, немецкий, испанский и даже китайский языки.

Скорее всего, мы сделаем на ЕГЭ по иностранному языку базовый и профильный уровни сложности, как это сейчас сделано в ЕГЭ по математике. В экзамене будет не только письменная, но и устная часть, чтобы оценить, как выпускники могут общаться, а не только читать тексты на иностранном языке. Беспокоиться насчет сложности экзамена не надо — мы будет ориентироваться на результаты всероссийских проверочных работ и текущий уровень выпускников.

- Можно ли будет сдать ЕГЭ онлайн или с компьютера в своей школе?

- В этом году таких изменений не будет, все правила те же, что и в прошлом. В 2021 году на компьютере можно будет сдать экзамен по информатике. Для этого мы ведем огромную работу, чтобы избежать возможных сбоев и обеспечить техническую поддержку. И для проведения ЕГЭ онлайн тоже нужна серьезная техническая подготовка и выверенные для такой формы сдачи экзамена задания. Если мы вместе с региональными министерствами будем на 100 процентов уверены, что не будет сбоев и результаты будут оцениваться корректно, мы эту технологию реализуем.

Сергей КравцовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Зачем нужны все эти камеры на экзаменах? Дети из-за них только больше нервничают.

- Все меры безопасности на ЕГЭ приняты для того, чтобы обеспечить равные условия для сдачи экзамена всеми школьниками, от Красноярска и Владивостока до Москвы и Дагестана. Потому что если один школьник смог пронести мобильник на экзамен и воспользоваться им, а другой нет, это неравные условия, а наша главная задача — объективная оценка.

Кроме того, видеонаблюдение нужно и для родителей. Они могут зарегистрироваться в качестве наблюдателей и самостоятельно посмотреть, что экзамен прошел корректно, и в аудитории, где находится их ребенок, не было нарушений.

- Разрешат ли родителям детей с инвалидностью и ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья - прим. ред.) присутствовать в школах на ЕГЭ? Не в самих кабинетах, а просто в коридоре рядом с аудиторией, где находится ребенок.

- Пока такой возможности нет, но этот вопрос уже поднимался, и мы проработаем его еще раз. Напомню, сейчас в каждом пункте проведения экзамена обязательно дежурит медик, в каждой аудитории есть организаторы. Для детей с ограниченными возможностями мы стараемся подобрать аудитории на первых этажах, чтобы им не надо подниматься по лестницам. Делаем задания с использованием шрифта Брайля. Используем сурдопереводчиков и медицинских ассистентов. Для некоторых категорий таких детей увеличено время на экзамен, другие могут сдавать его дома или в медицинском учреждении. И каждый год растет доля ребят с ОВЗ, которые решают сдавать экзамены именно в формате ЕГЭ, хотя они могут выбрать и традиционную форму, потому что это расширяет их возможности для поступления в вуз.

- Зачем вообще нужны экзамены? Может, их можно отменить?

- Отменить экзамены можно, но что будет потом? Такой опыт уже есть: например, в Финляндии школы недавно отказались от экзаменов. Но последние международные мониторинги показали, что качество образования в финских школах после этого снизилось. Хорошо учат в школах, где сильные учителя. Но такие педагоги и так обязательно проводят оценку знаний своих учеников — без этого не получить обратную связь, все ли они усвоили.

Именно поэтому мы сейчас проводим Всероссийские проверочные работы (ВПР). Они нужно для того, чтобы выявить педагогическую запущенность и понять, какие пробелы в знаниях возникают у детей, не дожидаясь экзаменов. Были случаи, когда ребенок в школе учился на пятерки, а ЕГЭ сдал на 30 баллов. И ВПР нужны для объективной независимой оценки.

- В школе требуют сдать научно-исследовательский проект в качестве допуска к экзаменам в 9 классе. Это законно?

- Оценки за все исследовательские проекты — это текущие оценки, они выставляются в журнал по соответствующим предметам, и всё! Никаким ограничением для допуска к экзаменам проект не является.

Единственное, что нужно для допуска к ОГЭ — это собеседование по русскому языку. Оно не требует никакой дополнительной подготовки, в нем проверяются те компетенции, которые и так нужны для жизни — умение слышать о чем спросили и отвечать на поставленный вопрос, умение пересказать что-либо и поделиться своими впечатлениями. Дети и так с этим справляются, и очень неплохо.

Собеседование по русскому языку мы ввели только в прошлом году, и уже видим, как в школе стало уделяться больше внимания устной речи. То же было и с сочинением — оно вернулось, был всплеск интереса к чтению. Такие изменения подталкивают систему образования к формированию у детей творческих способностей. И именно поэтому мы отказались от тестовой части в экзаменах, чтобы больше оценивать именно творческие и аналитические способности школьников.

- Как настроить детей на отличную сдачу экзаменов и хорошую учебу?

- Могу поделиться собственным опытом. У меня дочка перешла в пятый класс, и я смотрю, чтобы у нее были объективные оценки. Она хорошо учится, но однажды получила тройку — то ли не успела, то ли забыла прочитать нужную книжку, и очень расстроилась из-за оценки. Я посоветовал ей прочитать эту книжку, подойти к учителю и попросить исправить оценку. И она действительно всё сделала и пересдала учителю. И я советую другим родителям относиться к оценкам так же — это просто градусник, который показывает, насколько хорошо ребенок освоил предмет. Ругать детей из-за оценок ни в коем случае не надо, это верный способ убить их мотивацию к учебе. Двойки и тройки — это лишь сигнал, что ребенок отстает, что он что-то не понял, и надо дать возможность ребенку заполнить свои пробелы в знаниях, чтобы они не накапливались.