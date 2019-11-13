Борис Михайлов: Раньше болельщики были лучше...

В хоккее у принципиальных соперников силы не равны. ЦСКА вот уже несколько сезонов одна из сильнейших и богатейших команд страны. «Спартак» после нескольких лет возрождения вложился в состав и в тренера, но пока на большие титулы не претендует. Статистика матчей этих клубов и вовсе ошеломляющая - 19 побед подряд одержали армейцы, а последний матч окончился с нокаутирующим счетом - 9:2.

Перед очередной встречей, домашней для красно-синих, ставили на хозяев и специалисты и большинство болельщиков. При том, что преимущество своей площадки довольно условное. И ЦСКА и «Спартак» проводят свои матчи в Ледовом дворце на Автозаводской. Но первые называют его «ЦСКА Арена», а вторые «Парк Легенд».

В этом сезоне красно-белых тренирует экс-наставник СКА и сборной России Олег Знарок и под его руководством спартаковцы регулярно треплют нервы лидерам. Так что говорить обязательной победе ЦСКА было странно. Но за минувшие сезоны армейцы приучили к своим дежурным победам в регулярном первенстве. А привычка великая сила.

Момент хоккейной игры "Спартака" с армейцами. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Поболеть за родной клуб пришел двукратный олимпийский чемпион, нападающий ЦСКА и сборной СССР, экс-тренер сборной России, последний оставшийся в живых из гениальной тройки нападения Петров-Михайлов-Харламов - Борис Михайлов.

- Конечно, на матчи со «Спартаком» нас всегда настраивали особенно. И да, бывало, что эти матчи были совсем не рядовыми, - рассказал Борис Петрович журналистам в клубе «Бесценная лига». Все, конечно, вспомнили матч ЦСКА - «Спартак», когда в 1969 году Анатолий Тарасов увел команду с площадки во время игры со спартаковцами. Арбитр отменил шайбу Владимира Петрова, и это возмутило тренера. Пикантности ситуации добавляло то, что на игре присутствовал Леонид Брежнев.

- Чем хоккей сейчас отличается? - Михайлов не задумывается. - Болельщики были лучше, понимали хоккей, воспитаннее были...

Болельщиков, кстати, набралось больше 10 тысяч. Перед игрой даже спекулянты шныряли перед ареной - верный знак того, что игра особенная.

И «Спартак» начал ураганно! Сразу забросил две шайбы! Юньков и Зубов сделали счет 2:0 в свою пользу уже 11-1 минуте. И все оставшееся время ЦСКА пытался переломить ход матча. Красно-синие почти в два раза перебросали гостей. Отыграли одну шайбу уже к первому перерыву (Марченко). Но «Спартак» держался и несколько раз мог увеличить свое преимущество.

Драма случилась в самом финале игры. Когда спартаковские трибуны уже начали отмечать победу, за 45 секунд до финальной сирены ЦСКА сравнял счет - 2:2 (Попов).

Но уже в овертайме «Спартак» забросил победную шайбу - и снова отличился Илья Зубов! Порадоваться, правда, болельщикам «Спартака» сразу не дали. Судьи долго пересматривали эпизод. Но в итоге признали законность взятия ворот. И зафиксировали первую с 2013 года победу «Спартака» над ЦСКА.