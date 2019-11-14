2019-11-14T13:42:46+03:00
Происшествия

В Москве задержали активиста партии «Другая Россия» Станислава Бурылина

Его подозревают в изнасиловании. В партии это отрицают
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Станислава Бурылина подозревают в изнасиловании. В партии это отрицают.Станислава Бурылина подозревают в изнасиловании. В партии это отрицают.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В Москве задержали активиста незарегистрированной партии «Другая Россия» Станислава Бурылина. Сейчас он находится в межрайонном следственном отделе в Кузьминках.

- Сотрудники полиции сказали, что «для проверки», бумаг не показали, - рассказали в пресс-службе партии.

Официальной информации о причинах задержания нет. Обвинения активисту не предъявлены, следственные действия с ним пока не проводят. Ранее в соцсетях появилась информация, что Станислава Бурылина задержали по подозрению в изнасиловании. Бурылин и представители партии, с которыми он держит связь, обвинения отрицают.

Станислав Бурылин Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Станислав БурылинФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- В сообщении говорится, что Стас посуточно снимал квартиру и 1 ноября он устроил шум. Из-за этого соседи якобы пожаловались хозяйке квартиры, та приехала, а Стас ее изнасиловал. Это вранье, потому что Стас, во-первых, не снимал квартиру, а жил у знакомого. Во-вторых, в этот день его опрашивали в ФСБ насчет собрания партии до 10 вечера, после этого он был с нами, - прокомментировали в «Другой России».

«Другая Россия» - незарегистрированная политическая партия. Ее создали в 2010 году члены запрещенной Национал-большевистской партии Членов партии называют «лимоновцами» или «нацболами».

ИСТОЧНИК KP.RU

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