2019-11-16T23:26:22+03:00
Звезды

"Гаркалин в Сочи, играет в спектакле": В театре опровергли сообщения о приступе актера

Ранее появилась информация, что ему стало плохо в одном из ресторанов в центре Москвы
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Актёр Валерий Гаркалин в Сочи, он нормально себя чувствуетАктёр Валерий Гаркалин в Сочи, он нормально себя чувствуетФото: Борис КУДРЯВОВ
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Актёр Валерий Гаркалин сейчас в Сочи. Буквально час назад он вышел на сцену в спектакле «Наливные яблоки». Об этом kp.ru сообщили в Зимнем театре, где и прошёл спектакль.

— Никаких замен не было, народный артист России Валерий Гаркалин сыграл Амоса Панфиловича, как и всегда, — рассказали в театре.

Ранее в СМИ появилась информация, что актеру Валерию Гаркалину стало плохо в одном из ресторанов в центре Москвы. Якобы артист упал на землю, но когда приехала «скорая помощь», артист сбежал от медиков.

Зрители, которые купили билеты на спектакль с участием Гаркалина, подтверждают слова представителей администрации театра: любимый актер вышел на сцену.

— Было приятно посмотреть на игру актёров, которых раньше только по телевизору видел. Вот Валерий Гаркалин, который «Ширли-мырли», — выложил кадры в соцсетях Игорь Дуреев.

Информация о плохом самочувствии актёра обеспокоила его поклонников. В феврале 2018 года Валерия Гаркалина госпитализировали с воспалением лёгких, он несколько дней провёл в реанимации. Сам артист не раз публично рассказывал про проблемы с алкоголем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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