2019-11-17T15:27:25+03:00
Общество

Придуманные петербургскими волонтерами “Чистые игры” покоряют мир

К движению присоединились уже 16 стран. Вывести российский проект на международный уровень волонтерам помогает президентский грант
Ольга БОРСКАЯ
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Организаторы Чистых Игр придумали, как превратить скучную уборку в веселую игру Фото: vk.com/clean_gamesОрганизаторы Чистых Игр придумали, как превратить скучную уборку в веселую игру Фото: vk.com/clean_games
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Отдыхать на чистом берегу реки или гулять по лесу, свободному от мусора, любит каждый. А вот ходить на субботники и собирать этот самый мусор - не самое приятное занятие, согласитесь. Превратить скучную уборку в веселую игру и соревнование придумали петербургские волонтеры.

Причем затея оказалась настолько удачной, что за пять лет покорила не только всю Россию, но и стала популярна в других странах. Первые “Чистые игры” провели в 2014 году в северной столице. В 2015-ом - квесты заинтересовали эко-активистов из Торжка, Краснодара и Твери. Это сподвигло создателей “игр” разработать “экологическую франшизу” и написать методику, которая с тех пор распространяется абсолютно бесплатно.

Чистые Игры О проекте.Как убрать мусор легко и с удовольствием? Делайте Чистые Игры!

Правила простые. В день проведения “Чистых игр” все участники делятся на команды. Задача - на скорость собрать как можно больше мусора и отсортировать для дальнейшей переработки. Не заскучать в процессе помогают загадки и спрятанные по локации артефакты, которые команды должны попутно отыскать. Организаторы активно используют и новые технологии: в игру включают дополнительные задания, такие как чекины, загадки и фотоохоту. Онлайн можно следить за подсчетом очков, смотреть карту квеста и рейтинг команд. Сама игра часто похожа на небольшой фестиваль с музыкой, пикником.

В 2018 году проект впервые вышел на международный уровень: российские эко-активисты помогли провести “Чистые игры” в Нигерии, Японии, Вьетнаме и на Украине. В 2019 году к движению присоединились Венесуэла, Китай, Италия, Польша, Латвия, Эстония... В сентябре прошел первый международный турнир - “Кубок Чистоты Балтийского моря”, который объединил шесть стран. 578 участников в Польше, Литве, Эстонии, Беларуси, Украине и России общими усилиями собрали 6,5 тонн мусора. Причем в городах, где есть мусороперерабатывающие заводы, отходы отправили на вторичную переработку.

Участники первого международного турнира по Чистым Играм — Кубка Чистоты Балтийского моря Фото: vk.com/clean_games

Участники первого международного турнира по Чистым Играм — Кубка Чистоты Балтийского моря Фото: vk.com/clean_games

Вывести российский проект на международный уровень волонтерам помогает президентский грант.

- Несмотря на налаженность и регулярность уборок и очистку окружающей среды в европейских странах, многие граждане до сих пор не знают, о вкладе который могут внести в защиту окружающей среды, а к участию в уборке относятся скептически. А, если говорить о странах Африканского континента, Индии, и других, то проблема уборки мусора стоит там очень остро. Инновационный формат проекта Чистые Игры, позволяет вовлечь большее количество участников, вне зависимости от их возраста и характера занятий, за счет увлекательной игровой составляющей, в которой преподносится уборка мусора, - говорят организаторы.

Первые Чистые Игры в Малайзии Фото: vk.com/clean_games

Первые Чистые Игры в Малайзии Фото: vk.com/clean_games

На данный момент к движению присоединились уже 16 стран. На днях российский эко-квест почти достиг экватора! 3 ноября соревнования впервые прошли в Малайзии. Соревнования в прибрежной зоне города Лумут организовала Аделя Маханкова - уроженка Уфы сейчас находится в этой азиатской стране. Участие в первых малазийских “Чистых играх” приняли 10 команд по 4 человека, им удалось собрать 350 килограммов мусора. Организаторы признают: по меркам “Чистых Игр” это довольно скромно. Сравните: например, во время первых “Чистых игр” в Северной Осетии, которые также прошли этой осенью, 73 участника собрали 1738 килограммов мусора - 268 мешков.

В ноябре сразу две Чистые Игры прошли в итальянском городе Матера Фото: vk.com/clean_games

В ноябре сразу две Чистые Игры прошли в итальянском городе Матера Фото: vk.com/clean_games

Но цель квеста - не только очистить определенную территорию, но и привлечь внимание общества к проблемам экологии. Важны не только объемы собранного мусора - но и позитивный пример, который подают участники игр. А продвижение “Чистых Игры” за рубежом еще и помогает создавать позитивный образ нашей страны и укрепляет взаимосвязи между Россией и народами других стран, уверены авторы проекта.

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