Медведев запретил использовать квартиры как гостиницы

Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, запрещающее использовать жилые помещения в многоквартирных домах для предоставления гостиничных услуг. В пятницу, 15 ноября, подписанный неделей ранее документ был размещен на портале правовой информации.

Эксперты в области недвижимости тут же предположили, что под запрет попадает и посуточная аренда квартир, хотя в тексте постановления об этом прямо не говорится. А ведь посуточная аренда жилья - услуга у россиян и иностранных туристов очень востребованная. Туристам зачастую выгоднее и удобнее снять на несколько дней квартиру (особенно, если путешествуешь большой компанией), чем снимать номер в гостинице. Популярны квартиры и среди любовных пар.

Как пояснили корреспонденту «Комсомолки» в пресс-службе правительства, постановление не направлено на ограничение прав граждан на аренду квартир. Правительство всего-навсего привело правила пользования жилыми помещениями в соответствие с законом о хостелах. Напомним, с 1 октября в России вступил в силу закон, запрещающий размещение хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов. Открыть мини-отель или хостел в многоэтажке теперь можно только после перевода помещения в нежилой фонд.

- Это значит, что если в доме и будет хостел, то, скорее всего, не выше первого этажа и с отдельным входом - таковы требования к нежилым помещениям. Кроме того, нужно будет получить категорию по предусмотренной системе классификации гостиниц, - пояснили «КП» в пресс-службе правительства.

Прокомментировали подписанное Медведевым постановление и в Госдуме.

- Краткосрочную аренду имущества никто не может ограничить в принципе. Это свобода распоряжения имуществом. Это записано везде, где только можно, - заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.

Он пояснил, что аренда жилья - это гражданско-правовые отношения, в то время как гостиничные услуги предполагают наличие перечня требований, в частности, обязательную регистрацию гостей в ФМС.

- Поэтому аренду никто запретить не может. По крайней мере, на сегодняшний момент об этом речи не идет, - сказал Пахомов.

А вот к чему ужесточается подход, так это к использованию квартир с целью производства в них какой-либо продукции.

В постановлении говорится, что жилые помещения запрещено оборудовать в промышленные предприятия. Например, полно случаев, когда вьетнамцы или выходцы из Средней Азии снимают квартиры и устраивают в них настоящие швейные цеха. Живут табором и строчат днем и ночью, не давая спать соседям.

В то же время, документ разрешает использовать квартиры

для осуществления предпринимательской деятельности, с оговоркой, что она не мешает другим гражданам. То есть работать за компьютером или с бумагами индивидуальному предпринимателю никто не запрещает.