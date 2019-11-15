2019-11-15T15:32:20+03:00
Экономика

Ветер в паруса

В центре «Мой бизнес» в Ярославле начинающим и уже сложившимся предпринимателям помогают реализовать амбициозные проекты. Кому-то нужны деньги, кому-то - выход на новые рынки
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Предпринимательница Евгения Конычева из Ярославля: Субсидия стала глотком свежего воздуха для становления нашего салона. Фото из личного архива Евгении Конычевой.Предпринимательница Евгения Конычева из Ярославля: Субсидия стала глотком свежего воздуха для становления нашего салона. Фото из личного архива Евгении Конычевой.
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А кому-то важно научиться создавать бизнес-план и понять, как ему реализоваться в бизнесе.

Предпринимательница Евгения Конычева из Ярославля получила субсидию на открытие собственного дела - центра красоты и здоровья. Сейчас она - владелица не только этого центра, но и известного и популярного в городе салона-бутика.

- Начать свой бизнес мне захотелось в 19 лет. Учась в вузе, я очень захотела стать финансово независимой. Мой выбор пал на новое, модное тогда направление - ногтевой сервис. Первые серьезные переговоры для старта проекта прошли за ужином в семейном кругу - важно было убедить родителей трансформировать мое приданое в виде однокомнатной квартиры в пригороде Ярославля в первоначальный взнос в салон красоты. Железным аргументом в тот момент стал «Бизнес-проект», подготовленный к экзамену по экономике. И самые важные переговоры в моей жизни прошли успешно. Все быстро закрутилось: аренда помещения, дизайн, набор персонала, поиск поставщиков, кредиты, реклама, выбор оборудования и торжественное открытие. Но для того, чтобы салон эффективно работал, развивался, был конкурентоспособным, мне приходилось расти и развиваться вместе с ним. А собственных средств для вливания взять было неоткуда. Тут на помощь пришел мой девиз «Если сильно захотеть - можно в космос полететь!» И я выиграла грант, который пошел на новый салон в центре Ярославля. Этот грант помог закрыть кредит и закупить оборудование, собственно, для чего все и задумывалось. Ведь субсидия дается не на иллюзорную мечту, а на реальность. Она стала ветром в паруса нашего салона, - рассказывает Евгения.

Фото из личного архива Евгении Конычевой.

Фото из личного архива Евгении Конычевой.

Центр комплексной поддержки предпринимательства «Мой бизнес» в Ярославле «наполняет ветром паруса» не только уже вставшим на ноги предпринимателям, но и тем, кто только хочет открыть свое дело.

- За год работы центра к нам за помощью обратились 5,5 тысячи бизнесменов, более 2,5 субъектов малого и среднего предпринимательства региона получили государственную поддержку в виде консультаций, бесплатного обучения, микрозаймов и поручительств, оборудования в лизинг по льготной ставке. Многие приняли участие в бизнес-миссиях и в международных выставках в России и за рубежом. Перечислять можно много и долго, - рассказывает директор ГБУ Ярославской области «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства» Сергей Одноколов.

Сергей Одноколов: «Ориентировать предпринимателей, помогать им - для этого и создан «Мой бизнес». Фото: Полина Вачнадзе

Сергей Одноколов: «Ориентировать предпринимателей, помогать им - для этого и создан «Мой бизнес».Фото: Полина Вачнадзе

Сейчас на территории центра работают АО «Региональная лизинговая компания Ярославской области», АНО «Центр экспорта», Фонд поддержки МСП, Фонд развития промышленности и агропромышленного комплекса региона, Центр поддержки предпринимательства, представительство АО «МСП Банк», Центр оказания услуг для бизнеса.

- Такая модель, когда все меры поддержки находятся на одной площадке, позволяет предпринимателям получить полную и достоверную информацию, комплекс услуг в одном окне, упрощает взаимодействие и сокращает время получения услуг, что для современного ритма ведения бизнеса крайне важно, - считает Сергей Михайлович.

Какие именно услуги могут получить ярославские предприниматели? Вот лишь некоторые из них. В первую очередь - это субсидии. Они выдаются на компенсацию части уже понесенных затрат на уплату процентов по кредитам, лизинговых платежей, на технологическое присоединение к инженерным сетям и источникам электроснабжения.

Оказывает финансовую помощь и Фонд поддержки МСП Ярославской области. По его части - предоставление микрозаймов и поручительств. Предприниматели могут претендовать на микрозаем до 5 миллионов рублей на 3 года по льготным ставкам от 3,5 до 7% годовых. Если этих денег недостаточно, Фонд может выступить поручителем по кредиту в банке. Тогда максимальная сумма займа может составить 25 миллионов, но не более 7% от размера кредита на срок до 5 лет.

В ярославском центре «Мой бизнес» работает единственная в Центральном федеральном округе и одна из четырех в стране «Региональная лизинговая компания». Программой льготного лизинга могут воспользоваться индивидуальные предприниматели и малые компании, которые планируют расширяться или модернизировать свое производство. Для них на приобретение оборудования действует ставка от 6 до 8% годовых, в зависимости от того, оборудование отечественного или импортного производства они приобретают.

- Корпорация развития малого и среднего предпринимательства Ярославской области, или бизнес-инкубатор, предоставляет предпринимателям производственные площади в Тутаевском промышленном парке «Мастер». Кроме того, в бизнес-инкубаторе можно взять в аренду помещения на льготных условиях, - поясняет Сергей Одноколов.

Анна Никулина, специалист отдела финансовой поддержки, контроля качества и продвижения услуг ГБУ Ярославской области «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства». Фото: Полина Вачнадзе

Анна Никулина, специалист отдела финансовой поддержки, контроля качества и продвижения услуг ГБУ Ярославской области «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства».Фото: Полина Вачнадзе

На базе Корпорации развития МСП Ярославской области работает Центр поддержки предпринимательства. Его сфера деятельности: бесплатные консультации. Сюда можно обратиться по вопросам трудового законодательства, финансового планирования, маркетингового, информационного и правового сопровождения, по мерам господдержки и многим другим.

- Мер поддержки немало. Мы помогаем компаниям, ориентированным на экспорт, производителям сельхозпродукции. Для этого и создан «Мой бизнес», чтобы сориентировать предпринимателей и оказать им всестороннюю поддержку, - добавляет руководитель центра.

Текущей работы много, много и планов. Сейчас центр прорабатывает возможности оказания дополнительных мер поддержки предпринимателям, занятым в социальной сфере.

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