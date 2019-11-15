2019-11-15T17:51:54+03:00
Общество

Благотворительный фонд Новотранса разыскивает родственников красноармейца!

В Орловской области найдены останки Павла Погожева из Ставропольского края, погибшего в 1943 году
Михаил КОСОВ
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Поисковики отряда «Костер» и благотворительного фонда «Новотранс-5П» во время раскопок в Новосильском районе, где в июле 1943 года шли интенсивные бои, нашли останки солдата. Часть красноармейской книжки бойца чудом сохранилась. Из нее и стало известно, что погибший - Павел Погожев, 1924 года рождения, уроженец села Донское (Труновский район Ставропольского края). Он служил в 348-й стрелковой дивизии.

-Фонд просит власти Ставропольского края, администрацию Труновского района, органы местного самоуправления села Донское и всех неравнодушных граждан помочь найти родственников красноармейца Павла Погожева и готов помочь в организации торжественного погребения воина Великой Отечественной, — сообщил председатель Благотворительного фонда «Новотранс-5П» Константин Давыдов.

Поиски в Орловской области ведутся не первый год. В прошлом году сотрудники фонда нашли родственников погибшего там красноармейца Павла Лопатина. Они живут в Татарске Новосибирской области, где и были захоронены останки бойца.

В апреле 2019 года поисковики фонда передали родным для захоронения в селе Бичуры (Республика Бурятия) обнаруженные и идентифицированные останки красноармейца Михаила Савельева. В этом же году при поддержке фонда были идентифицированы и переданы для погребения в город Буинск (республика Татарстан) останки санинструктора Ракии Мусиной.

Как отметил Константин Давыдов, «МПО «Костер» и фонд «Новотранс-5П» продолжат совместную работу по идентификации и возврату на малую родину останков павших в годы Великой Отечественной войны защитников Отечества.

Для всех, кто располагает данными о семье Павла Погожева – просьба сообщить в фонд «Новотранс-5П»:

Председатель Фонда: Константин Борисович Давыдов

E-mail: k.davydov@novotrans.com

Руководитель социальных проектов Наталья Николаевна Степанюк

E-mail: n.stepaniuk@novotrans.com

Сайт фонда: www.novotrans-5p.ru

Телефон фонда: +7 (495) 925-54-50

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