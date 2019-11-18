2019-11-18T17:23:12+03:00
Экономика

Кто при деле - тот на форум!

Форум «Мой бизнес», который пройдет 18 ноября в подмосковном Красногорске, соберет более 4,5 тысячи участников
Марина АНИКЕЕВА
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Форум «Мой бизнес» состоится 18 ноября на площадках Дома Правительства Московской области, в Красногорске. Фото: www.mosreg.ruФорум «Мой бизнес» состоится 18 ноября на площадках Дома Правительства Московской области, в Красногорске. Фото: www.mosreg.ru
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Об этом стало известно на пресс-конференции, организованной Правительством Подмосковья в преддверии самого мероприятия, которое состоится в Доме Правительства Московской области в ближайший понедельник.

автор фото: Марина АНИКЕЕВА

автор фото: Марина АНИКЕЕВА

Московская область входит в тройку регионов-лидеров по количеству предприятий малого и среднего бизнеса (МСП). Их в Подмосковье насчитывается 346 тысяч, большая часть из которых - индивидуальные предприниматели (более 200 тысяч), и эти цифры стремительно увеличиваются.

Министр инвестиций и инноваций Московской области Наталья Егорова. Фото: www.invest.mosreg.ru

Министр инвестиций и инноваций Московской области Наталья Егорова. Фото: www.invest.mosreg.ru

- По темпам прироста малого и среднего бизнеса Московская область занимает 4-е место в России. Данный показатель, по сравнению с 2018 годом, вырос до 1 120 000 человек. За прошлый год малым и средним предпринимательством региона в консолидированный бюджет уплачено 205 миллиардов рублей налогов, что составляет около 25 - 30% от общей суммы налогов, - описала ситуацию министр инвестиций и инноваций Московской области Наталья Егорова. - Это позволяет расширять возможности Московской области в сфере благоустройства городов, строительства новых школ, детских садов и дорог, показателей, являющихся индикатором качества жизни каждого жителя Подмосковья. Для Правительства Подмосковного региона поддержка малого бизнеса является приоритетной задачей. Субъекты малого и среднего предпринимательства играют ключевую роль не только в развитии местной экономики, но и в социальной сфере.

По оценкам специалистов, малый и средний бизнес в области - очень активный сегмент, которому необходимы дополнительный опыт и знания. Поэтому проведение форума в Подмосковье чрезвычайно важно. Власть хочет получить обратную связь от действующих предпринимателей и тех, кто планирует открыть свое дело. Важно понять, какие меры господдержки наиболее эффективны и какие стоит внедрять в будущем. И что с точки зрения информационных технологий лучше работает с целевой аудиторией в рамках национального проекта по развитию малого и среднего бизнеса.

По словам директора Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России Милены Арслановой, программа предпринимательских форумов «Мой бизнес» помогает министерству эффективно реализовывать меры господдержки, утвержденные и озвученные Правительством в конце августа.

Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития РФ Милена Арсланова. ФОТО: личный архив

Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития РФ Милена Арсланова. ФОТО: личный архив

- В ходе региональных форумов мы получаем прочную обратную связь от участников этих публичных мероприятий, находим дополнительный контакт с предпринимательской аудиторией. Мы понимаем, что все форумы «Мой бизнес», и в частности форум в Подмосковье, являются эффективным инструментом федерального проекта по популяризации предпринимательства и повышению уровня осведомленности субъектов МСП о существующих мерах господдержки, - отметила она.

Что и кто будет?

На предстоящем форуме известные эксперты и спикеры поделятся с предпринимателями опытом открытия и сохранения бизнеса, секретами построения эффективной команды, идеями стартапа, продвижения компании на внешнем рынке. Научат, где зарегистрироваться, с чего начать, как найти помещение, как законно осуществлять свой бизнес.

Предприниматель должен быть уверен в том, что со стороны властей не встретит противодействия и что на его продукцию, сервис будет спрос.

Помогут и мотивационно - расскажут, как найти в себе силы продолжать дело, если что-то не получилось с первого раза. Практика показывает, что даже у сегодняшних успешных и крупных предпринимателей ни у кого с первого раза бизнес не получился. Для всего нужен опыт - свой или хотя бы чужой.

Хедлайнером форума станет Ирина Хакамада, бизнес-тренер, писатель, общественный деятель.

Хедлайнером форума станет Ирина Хакамада, бизнес-тренер, писатель, общественный деятель. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Хедлайнером форума станет Ирина Хакамада, бизнес-тренер, писатель, общественный деятель.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Также в числе спикеров - известные предприниматели, лидеры мнений и эксперты: сооснователь музыкального лейбла Black Star Павел Курьянов, гуру маркетинга Игорь Манн, директор коммуникационной группы Strong Дмитрий Сендеров, международный специалист по стратегическому маркетингу Гарретт Джонстон, эксперт по маркетингу и продвижению бизнеса Павел Сивожелезов, основатель школы сыроделия Олеся Шевчук и многие другие.

К слову, Московская область станет пятнадцатым регионом, где состоится форум «Мой бизнес», который продолжит серию всероссийских мероприятий под одноименным брендом. Стоит отметить, что уже прошли форумы в Иванове, Барнауле, Светлогорске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Казани, Чите, Уфе, Новосибирске, Петрозаводске и других городах.

До конца года форумы «Мой бизнес» пройдут в 25 российских регионах. Ожидается, что их посетят более 60 тысяч человек.

К участию в форуме в Красногорске приглашаются как уже действующие бизнесмены, так и всё активное население, проявляющее интерес к самореализации.

Зарегистрироваться на форум и ознакомиться с подробной информацией можно на официальном сайте мероприятия: https://мойбизнес.рф/events/mo/.

СПРАВКА «КП»

Предприниматели Подмосковья получат электронный паспорт предпринимателя

Идея создания «чат-бота, или искусственного интеллекта» возникла еще на первом форуме предпринимателей в Иванове в сентябре 2019 года. И эта модель оказалась чрезвычайно популярна, поскольку стала реальным инструментом для формирования предпринимательского сообщества. Организаторы форума в Подмосковье также намерены воспользоваться этим новым инструментом делового общения. Как это будет выглядеть?

Фото: globallookpress.com

Фото: globallookpress.com

Представьте карточку размером с банковскую с различными знаками идентификации и QR-кодом. Ее раздадут всем участникам собрания. Просканировав с помощью мобильного телефона свой куар-код, каждый участник будет перенаправлен в группу бизнес-сообщества - всех участников форума. Таким образом, прямо по ходу мероприятия люди смогут познакомиться, общаться между собой, обсуждать важные бизнес-темы, голосовать за наиболее интересных спикеров, задавать им в чате вопросы.

Кроме того, за каждую активность на форуме человеку будут начислены баллы, и он станет обладателем электронного паспорта предпринимателя. Такой электронный документ даст возможность посещать любой тематический форум страны, автоматически идентифицироваться на портале предпринимателей «Мой бизнес РФ» - в общем, находиться в информационном потоке, коммуницировать с большим числом интересных для себя людей, в том числе и из других регионов. В это виртуальное пространство будут включены также руководители центров «Мой бизнес».

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