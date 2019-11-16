"Призраки Петербурга" приоткроют тайны в бесплатном онлайн курсе по русской литературе

Санкт-Петербург хранит тысячи тайн, миллионы взглядов, полных любви или отчаяния, сотни решений, которые заставляли колесо истории крутиться в иную сторону.

По-настоящему мистический город, где жили известные писатели и поэты. Они с любовью и нежность воссоздавали на страницах своих рукописей ту непередаваемую атмосферу Северной столицы, ставили перед читателями задачи, на которые до сих пор нет однозначного ответа: почему Раскольников сознался в убийстве, был ли Андрей Болконский масоном?

Если знать ответы все эти тайны, то Северная Пальмира беззастенчиво покажет свой истинный облик, пронизанный историей, литературными персонажами, памятными местами. Показать именно такой город хотят создатели бесплатного массового онлайн-курса по русской литературе «Призраки Петербурга».

Видео-экскурсии приоткроют тайны самых загадочных литературных мест Санкт-Петербурга. ФОТО: https://www.lektorium.tv/prizraki-peterburga

Весь курс снят исключительно в темное время суток, чтобы как можно полнее передать атмосферу литературного Петербурга. Двадцать видео-лекций расскажут о самых загадочных городских местах, проведут любыми маршрутами писателей, раскроют тайну книжных героев и покажут всю красоту города Петра, причем не только с берегов Невы, но и с высоты птичьего полета.

Авторы идеи из фонда поддержки классического образования «Анабасис», подчеркивают, что курсы станут полезны очень многим. Например, школьники подтянут свои знания по литературе, студенты и абитуриенты найдут ответы на вопросы, которых порой не оказывается в школьной программе, а еще взглянут на произведения с позиции критиков и судей. А еще уроки станут настоящим подарком тем, кто просто увлекается русской литературой.

Проект отметили на многих уровнях, а недавно он стал получателем президентского гранта, на эти средства удалось разработать курс, который станет совершенно бесплатным для слушателей.

Присоединиться к программе сможет слушатель из любого города, для этого достаточно просто пройти регистрацию на сайте. Дистанционные занятия по литературе XIX и XX веков рассчитаны на четыре недели, а тем кто успешно пройдет обучение, выдадут специальные сертификаты «Лекториума».

Проект стартует уже зимой, а чтобы не пропустить начало, достаточно попросить уведомить о старте курса при регистрации.

Ходит легенда, что внутри особняка хранится зеркало, которое украшало стены одного из венецианских палаццо, где находился прах графа Дракулы.Фото: Александр ГЛУЗ

— Это уникальная возможность научиться видеть, как оживает классика, как на городских улицах, шелестя платьями, прогуливаются красавицы, как нетерпеливо перебирает ногами разгоряченный конь под офицером Семеновского полка. И все это в тех же местах, где сегодня проносятся тысячи автомобилей, - рассказывают авторы курса.

Кстати, лекции, подготовленные ведущими специалистами, будут в открытом доступе и посмотреть их смогут все желающие. Сразу после запуска к программе присоединится не менее тысячи слушателей, которые уж подали заявки на участие.

Есть еще один плюс – проходить обучение можно в удобном режиме, никаких сроков перед слушателями не ставят. Основная цель - собрать и сохранить знания лучших учителей словесности, передать красоту литературного наследия Санкт-Петербурга и раскрыть его ценность в культуре страны.

Кстати, курс будет доступен для зрителей с ограничением или полной потерей слуха. Материалы для данной категории обучающихся будут снабжены конспектами и субтитрами.