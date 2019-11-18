2019-11-18T10:59:12+03:00
Спорт

Стефанос Циципас выиграл итоговый турнир ATP

Обидчик Медведева стал лучшим в последнем крупном соревновании сезона
Сергей КИРИЛЛОВ
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Грек был на седьмом небо от счастьяГрек был на седьмом небо от счастьяФото: REUTERS
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Стефанос Циципас победил в Итоговом турнире сезона и заработал только за последнюю неделю в Лондоне 2,5 миллиона долларов.

Греческий теннисист на групповом этапе обыграл нашего Даниила Медведева(7:6; 6:4), прошлогоднего победителя этого турнира Александра Зверева (6:2; 6:2) и в напряженном трехсетовом поединке уступил Надалю (7:6; 4:6: 5:7).

А потом в полуфинале 21-летний Стефанос одолел Роджера Федерера, который старше его на 17 лет (6:3: 6:4). А в финале победил и Доменика Тима на тай-брейке третьего сета (6:7; 6:2; 6:7).

Грек был на седьмом небо от счастья, при этом он посетовал, что доводил некоторые сеты до тай-брейка, хотя мог этого избежать.

После Итогового турнира изменился и рейтинг. Первая тройка осталась без изменений. А вот дошедший до финала Доменик Тим переместился на четвертую строчку. Даниил Медведев, не выигравший в Лондоне ни одной встречи, пятый. На пятки наступает Циципас.

Рейтинг АТП

1 Рафаэль Надаль — 9 985

2 Новак Джокович — 9 145

3 Роджер Федерер — 6 590

4 Доменик Тим — 5 825

5 Даниил Медведев — 5 705

6 Стефанос Циципас — 5 300

7 Александр Зверев — 3 345

ИСТОЧНИК KP.RU

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