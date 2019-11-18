Стефанос Циципас выиграл итоговый турнир ATP
Стефанос Циципас победил в Итоговом турнире сезона и заработал только за последнюю неделю в Лондоне 2,5 миллиона долларов.
Греческий теннисист на групповом этапе обыграл нашего Даниила Медведева(7:6; 6:4), прошлогоднего победителя этого турнира Александра Зверева (6:2; 6:2) и в напряженном трехсетовом поединке уступил Надалю (7:6; 4:6: 5:7).
А потом в полуфинале 21-летний Стефанос одолел Роджера Федерера, который старше его на 17 лет (6:3: 6:4). А в финале победил и Доменика Тима на тай-брейке третьего сета (6:7; 6:2; 6:7).
Грек был на седьмом небо от счастья, при этом он посетовал, что доводил некоторые сеты до тай-брейка, хотя мог этого избежать.
После Итогового турнира изменился и рейтинг. Первая тройка осталась без изменений. А вот дошедший до финала Доменик Тим переместился на четвертую строчку. Даниил Медведев, не выигравший в Лондоне ни одной встречи, пятый. На пятки наступает Циципас.
Рейтинг АТП
1 Рафаэль Надаль — 9 985
2 Новак Джокович — 9 145
3 Роджер Федерер — 6 590
4 Доменик Тим — 5 825
5 Даниил Медведев — 5 705
6 Стефанос Циципас — 5 300
7 Александр Зверев — 3 345
ИСТОЧНИК KP.RU