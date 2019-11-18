В Королеве у женщины украли драгоценности, подаренные ей покойным мужем из Швейцарии

12 ноября в полицию обратилась Елена В. с сообщением о том, что в ее семейный дом в Первомайском микрорайоне Королева вломились грабители. Женщина сообщила правоохранителям, что воры похитили дорогие ей семейные реликвии — драгоценности, который дарил ей покойный муж.

"В первой половине дня 12 ноября неустановленные лица проникли в дом 50-летней Елены В. Воры смогли взломать окно первого этажа, попали внутрь и стали обшаривать комнаты. На втором этаже, в комнате заявительницы, они нашли коробочку с ювелирными изделиями. Были похищены: платиновое кольцо с бриллиантом, два золотых кольца с сапфиром и бриллиантом, серьги из белого золота и обручальное кольцо с бриллиантом. Предварительный ущерб составил 3 350 000 рублей. Помимо ценностей, грабители вырвали с корнем домофон и забрали его с собой." - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящее время полиция разыскивает неизвестных, которые ограбили дом Елены в Королеве.

Елена вышла замуж за гражданина Швейцарии и долгое время проживала с ним в Цюрихе. В 2010 году муж Елены скончался, спустя 4 года женщина вернулась на родину, к родителям, с которыми и проживает в домике в Королеве. Подаренные мужем драгоценности Елена бережно хранила как память.