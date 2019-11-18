Андрей Лысенко, волонтер из ДНР: Обстрелы продолжаются, дети прячутся в подвалах...

- Андрей, с Донбасса продолжают поступать очень тревожные сигналы. С одной стороны - там у вас, вроде как, развод противоборствующих сил, с другой - вчера (в воскресенье, 17 ноября) Горловку уже поздно вечером обстреляли. Это правда?

- Да, конечно, правда. И не только Горловку.

С утра вчера я был в Старомихайловке, у детей. Дети прятались в подвалах, не могли на улицу выйти, потому что с утра был сильный обстрел.

- Вы имеете в виду своих детей?

- Нет, это - дети, которым я помогаю, из малообеспеченных семей, в домах которых есть разрушения.

На окраине Старомихайловки пули свистели, даже есть меткие попадания в крышу. У них крыша - как решето, и так, постоянно - туда что-то попадает.

- А еще где вы были, какая у вас информация?

- Там же, когда я был, слышал крупнокалиберный пулемет - стреляли с той стороны, между Старомихайловкой и Трудовскими, там постоянный шел обстрел, даже днем. И было несколько прилетов снарядов крупного калибра - стреляла артиллерия.

Андрей Лысенко, волонтёр, начальник желдоручастка Донецкой обогатительной фабрики: «Обстрелы продолжаются, дети прячутся в подвалах»... 00:00 00:00

- А в самом Донецке как обстановка?

- Вчера было относительно нормально, слышно было стрельбу только с севера, это район Авдеевки, Ясиноватой.

Зато позавчера, позапозавчера обстреливали и Трудовские, и окраины Донецка, также Старомихайловку, и…

Обстрелы идут постоянно. Такое ощущение, что они (ВСУ - А.Г.) из одного места технику вывели, в другое место привезли.

- Что передают местные СМИ? Я имею в виду ваше телевидение.

- Передают то же самое, что и мы видим и слышим... Продолжается стрельба, есть повреждения домов.

Не только в ДНР, а и в ЛНР уже начинаются серьезные обстрелы. Все жители Донецка в каком-то ожидании. Возможно, в ожидании нормандской четверки, может, каким-то образом что-то решится в плане урегулирования.

А вообще, такое ощущение, что идет нарастание напряженности, обстановка накаляется, и все понимают, что где-то, как это обычно происходит, может быть прорыв.

Андрей Лысенко, волонтёр, начальник желдоручастка Донецкой обогатительной фабрикиФото: facebook.com

- Поясните...

- То есть - начнется опять…- возможно, какие-то более активные военные действия с той стороны.

Я лично не думаю, что они будут масштабные. Скорее, это могут быть какие-то провокационные обстрелы - перед нормандской четверкой, как это обычно происходило перед Минском и прочее.

С нашей стороны таких провокаций нет, а вот с той стороны обязательно что-то будет. Обязательно они начнут обстреливать. И все спихивать на ополчение ДНР, что это они виноваты.

- Держитесь. Будем надеяться на лучшее. Нормандская четверка собирается в конце года.

- Вроде 9 декабря. Будем надеяться на принятие положительных решений по поводу нашей ситуации. Что все наладится и обстрелы прекратятся.

Пока же они только нарастают. Может быть сутки относительно тихо, а потом - сутки могут сильно обстреливать.

Если раньше было возможно определить какой-то "график", что только утром стреляют или вечером... То сейчас периодичность обстрелов непредсказуема. Могут начать средь бела дня и - до вечера. А может ночью начаться. Это определить невозможно.

Сейчас местные жители, которые находятся в прифронтовых районах, не знают, как им быть... Как в 2014 году – такая хаотичность обстрелов.

Я дня четыре назад был там, где газовую трубу на Трудовских обстреляли - попали в один дом, во второй, ранило мужчину. Они накручивают на РПГ какие-то болванки для дальности полетов. И так пять-семь снарядов выпустили именно по жилому сектору...