2019-11-18T12:51:18+03:00
Общество

Открытые письма - это глупость и агрессия

Наш корреспондент в Канаде рассказывает почему данный жанр не используется общественностью этой страны
Эвелина АЗАЕВАжурналист
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Десятки людей, называющих себя писателями, посчитали, что своим открытым письмом они заставят общество радостно подставлять головы под помои ГусейноваДесятки людей, называющих себя писателями, посчитали, что своим открытым письмом они заставят общество радостно подставлять головы под помои Гусейнова
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В последнее время оппозиционная общественность России активно работает в жанре открытых писем. Вот какие-то писатели, большинство имен которых мало кому что скажут, написали открытое письмо в защиту преподавателя Гасанова, охаявшего русский язык… Вот группы общественности впрягаются за актера Павла Устинова. Либеральные страницы в соцсетях пестрят заголовками: «Психологи подписали открытое письмо», «Врачи обратились», «Священники потребовали». Прямо, будто эпидемия косит одну профессию за другой. Все вдруг побросали скальпели и кадила, и кинулись к перу и бумаге...

Причем, в стране специалистов в разы больше, чем подписавшихся, но это не имеет значения для тех, кто организовался в кучку. Они подписались, стало быть, считайте, что все священники, все психологи, все врачи - за.

Впервые я увидела открытые письма, когда в конце девяностых приехала в Канаду. Издатели русскоязычных газет писали в газетах друг другу. Ругались на глазах у общины. Помню, один издатель назвал другого гусем, а тот ответил, что гусь свинье не товарищ… Читать было стыдно. Но никто из старожилов не удивлялся. Старожилы приехали в Канаду в 70-е годы, многие гордились тем, что в СССР «сражались с режимом», и в этой «диссидентской» среде было принято, сбиваться в кучи, истошно вопить, выдирать из рук закона своих именно воплями на весь мир, и соревноваться в витиеватости оскорблений. С наплывом эмиграции 90-х годов, когда в Канаду приехали тысячи российских специалистов, не «беженцев» и не «борцов с режимом», а обычных трудовых русских людей, мода на открытые письма ушла.

Так вот, а в англоязычной Канаде ничего подобного я никогда не видела. Не пишет тут общественность открытых писем. А почему?

Потому, что это глупо. Ведь в каких случаях у нас сбиваются в кучу? Например, арестовали Серебренникова, обвинили в мошенничестве. В таком случае в Канаде никто и не пикнет против действий государства, ибо ты не знаешь право оно или нет. Канадцы всегда ждут расследования. Они понимают, что значит у налоговой, прокуратуры, были какие-то основания, и надо подождать. Ведь если ты вскрикнешь: «Мистер Миллер не утаивал налоги!», тебя спросят: «А ты откуда знаешь?» И тебе нечего ответить. Ты ему не бухгалтер. И если проверка покажет, что утаивал, воровал, то будешь выглядеть дураком.

А если суд оправдает мистера Миллера, то тем более зачем писать письма?

То есть само написание открытых писем — это презрение к закону. Игнорирование его, попытка давления на следственные органы, что в любом демократическом государстве есть нонсенс. На Западе предполагается, что актеры не могут учить прокуратуру как ей работать, а писатели не могут диктовать суду, и уж тем более рекомендовать отступать от пунктов законодательства, потому только, что «мы знаем подсудимого и он нам нравится».

Помню, на Кубе посадили за неуплату налогов канадского бизнесмена. Я думала: ну, сейчас начнется! Канадцы будут требовать, выпускайте, мол, коммунисты проклятые, трясти свое правительство чтобы выручало канадца. Но нет! Никто и слова не сказал. Вернее, ВСЕ (подчеркиваю!) комментарии канадцев к этой новости были одинаковы: «Правильно, налоги надо платить, если ты работаешь в этой стране и получаешь там прибыль».

Я это рассказываю к тому, что западное общество, при всех его огромных радужных недостатках, законопослушно (и во многом поэтому богато и стабильно), и нашей оппозиционной общественности стоит поучиться у него уважению к закону, к государству, к органам охраны правопорядка и судебной власти.

Мне скажут, что на Западе они какие-то другие, эти органы, идеальные и не ошибающиеся. Нет. Такие же. Сажают невиновных на 20 и более лет, оттого именно на Западе и зародились все эти Amnesty International и правозащита.

Защита невиновных здесь идет в рамках правового поля. Считаешь, не виноват человек? Жди расследования, предоставь суду свои видео, аудиоматериалы-доказательства, собери показания свидетелей. А не истери, не собирай незаконные митинги, не трать деньги налогоплательщиков на разгон таковых, не подставляй единомышленников под меч закона…

Открытые письма, помимо того, что это попытка давления, не вызывают уважения и потому, что в тридцатые годы они показали свою несостоятельность. Когда такие же письма подписывали за расстрел того-то и того-то, а потом оказалось, общественность ошиблась.

В открытые письма заложена сама по себе смешная идея — что если собралась группа, то она более права, чем, скажем, президент, парламент, следствие и суд, или даже весь народ. Это идея, что «чем больше, тем правее». То есть 20 правее одного, 80 правее пяти, а сотня правее 145 миллионов жителей страны…

Но если так, значит те, кто кричали «распни его!» правее Христа, а дети, которые травили Лену Бессольцеву в повести «Чучело», правее ее, поскольку их много, а она одна.

Это я уже о деле Гасанова. Скандал состоялся потому, что народ возмущен его словами о русском языке. И вот какие-то десятки людей, называющих себя писателями, посчитали, что своим открытым письмом они заставят общество радостно подставлять головы под помои? Отобьют горе-преподавателя от народного гнева?

Открытые письма в России 21 века - это показатель незаконопослушности и стадности подписантов. Это признак того, что люди остались в тех временах, когда доносы все меняли, а уж коллективные доносы и заступничество и подавно. И подписантам такое положение вещей - нравится! Они желают его сохранить.

Хороши открытые письма лишь одним - народ начинает видеть «радетелей» пофамильно. Тех, кто поощряет ругательства в адрес русского языка, кто пытается спасти от наказания старого развратника, убившего юную подругу, тех, кто поддерживает нападающих на полицию. С этой точки зрения да, все с интересом знакомятся с фамилиями. Однако ознакомление это дает прямо противоположные результаты. Не те, на которые рассчитывали подписанты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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