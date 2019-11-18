Открытые письма - это глупость и агрессия

В последнее время оппозиционная общественность России активно работает в жанре открытых писем. Вот какие-то писатели, большинство имен которых мало кому что скажут, написали открытое письмо в защиту преподавателя Гасанова, охаявшего русский язык… Вот группы общественности впрягаются за актера Павла Устинова. Либеральные страницы в соцсетях пестрят заголовками: «Психологи подписали открытое письмо», «Врачи обратились», «Священники потребовали». Прямо, будто эпидемия косит одну профессию за другой. Все вдруг побросали скальпели и кадила, и кинулись к перу и бумаге...

Причем, в стране специалистов в разы больше, чем подписавшихся, но это не имеет значения для тех, кто организовался в кучку. Они подписались, стало быть, считайте, что все священники, все психологи, все врачи - за.

Впервые я увидела открытые письма, когда в конце девяностых приехала в Канаду. Издатели русскоязычных газет писали в газетах друг другу. Ругались на глазах у общины. Помню, один издатель назвал другого гусем, а тот ответил, что гусь свинье не товарищ… Читать было стыдно. Но никто из старожилов не удивлялся. Старожилы приехали в Канаду в 70-е годы, многие гордились тем, что в СССР «сражались с режимом», и в этой «диссидентской» среде было принято, сбиваться в кучи, истошно вопить, выдирать из рук закона своих именно воплями на весь мир, и соревноваться в витиеватости оскорблений. С наплывом эмиграции 90-х годов, когда в Канаду приехали тысячи российских специалистов, не «беженцев» и не «борцов с режимом», а обычных трудовых русских людей, мода на открытые письма ушла.

Так вот, а в англоязычной Канаде ничего подобного я никогда не видела. Не пишет тут общественность открытых писем. А почему?

Потому, что это глупо. Ведь в каких случаях у нас сбиваются в кучу? Например, арестовали Серебренникова, обвинили в мошенничестве. В таком случае в Канаде никто и не пикнет против действий государства, ибо ты не знаешь право оно или нет. Канадцы всегда ждут расследования. Они понимают, что значит у налоговой, прокуратуры, были какие-то основания, и надо подождать. Ведь если ты вскрикнешь: «Мистер Миллер не утаивал налоги!», тебя спросят: «А ты откуда знаешь?» И тебе нечего ответить. Ты ему не бухгалтер. И если проверка покажет, что утаивал, воровал, то будешь выглядеть дураком.

А если суд оправдает мистера Миллера, то тем более зачем писать письма?

То есть само написание открытых писем — это презрение к закону. Игнорирование его, попытка давления на следственные органы, что в любом демократическом государстве есть нонсенс. На Западе предполагается, что актеры не могут учить прокуратуру как ей работать, а писатели не могут диктовать суду, и уж тем более рекомендовать отступать от пунктов законодательства, потому только, что «мы знаем подсудимого и он нам нравится».

Помню, на Кубе посадили за неуплату налогов канадского бизнесмена. Я думала: ну, сейчас начнется! Канадцы будут требовать, выпускайте, мол, коммунисты проклятые, трясти свое правительство чтобы выручало канадца. Но нет! Никто и слова не сказал. Вернее, ВСЕ (подчеркиваю!) комментарии канадцев к этой новости были одинаковы: «Правильно, налоги надо платить, если ты работаешь в этой стране и получаешь там прибыль».

Я это рассказываю к тому, что западное общество, при всех его огромных радужных недостатках, законопослушно (и во многом поэтому богато и стабильно), и нашей оппозиционной общественности стоит поучиться у него уважению к закону, к государству, к органам охраны правопорядка и судебной власти.

Мне скажут, что на Западе они какие-то другие, эти органы, идеальные и не ошибающиеся. Нет. Такие же. Сажают невиновных на 20 и более лет, оттого именно на Западе и зародились все эти Amnesty International и правозащита.

Защита невиновных здесь идет в рамках правового поля. Считаешь, не виноват человек? Жди расследования, предоставь суду свои видео, аудиоматериалы-доказательства, собери показания свидетелей. А не истери, не собирай незаконные митинги, не трать деньги налогоплательщиков на разгон таковых, не подставляй единомышленников под меч закона…

Открытые письма, помимо того, что это попытка давления, не вызывают уважения и потому, что в тридцатые годы они показали свою несостоятельность. Когда такие же письма подписывали за расстрел того-то и того-то, а потом оказалось, общественность ошиблась.

В открытые письма заложена сама по себе смешная идея — что если собралась группа, то она более права, чем, скажем, президент, парламент, следствие и суд, или даже весь народ. Это идея, что «чем больше, тем правее». То есть 20 правее одного, 80 правее пяти, а сотня правее 145 миллионов жителей страны…

Но если так, значит те, кто кричали «распни его!» правее Христа, а дети, которые травили Лену Бессольцеву в повести «Чучело», правее ее, поскольку их много, а она одна.

Это я уже о деле Гасанова. Скандал состоялся потому, что народ возмущен его словами о русском языке. И вот какие-то десятки людей, называющих себя писателями, посчитали, что своим открытым письмом они заставят общество радостно подставлять головы под помои? Отобьют горе-преподавателя от народного гнева?

Открытые письма в России 21 века - это показатель незаконопослушности и стадности подписантов. Это признак того, что люди остались в тех временах, когда доносы все меняли, а уж коллективные доносы и заступничество и подавно. И подписантам такое положение вещей - нравится! Они желают его сохранить.

Хороши открытые письма лишь одним - народ начинает видеть «радетелей» пофамильно. Тех, кто поощряет ругательства в адрес русского языка, кто пытается спасти от наказания старого развратника, убившего юную подругу, тех, кто поддерживает нападающих на полицию. С этой точки зрения да, все с интересом знакомятся с фамилиями. Однако ознакомление это дает прямо противоположные результаты. Не те, на которые рассчитывали подписанты.