2019-11-18T13:05:02+03:00
Спорт

Теннисист Медведев отказался выступать за сборную России

В Мадриде стартовал Кубок Дэвиса
Сергей КИРИЛЛОВ
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Даниил МедведевДаниил МедведевФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Битва за ТВ рейтинги диктует новые правила и на спортивных аренах. Командный чемпионат мира по теннису, которому уже более ста лет, в этом году впервые проводится по новой системе. Раньше в финале встречались лишь две сборные, а теперь в Мадриде съехались сразу 18 команд.

А затеяла весь этот проект финансовая группа Kosmos, обещавшая инвестировать в этот турнир 3 млрд долларов за 25 лет. Любопытно, что организовал ее действующий футболист «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике, который и сам вложился в это рисковое предприятие. Почему рисковое? Да слишком здесь много подводных камней, но главное, что турнир проводится в конце сезона, когда все главные звезды измотаны и мечтают об отпуске.

Пике, правда, провел огромную работу и лично договорился со многими теннисистами топ-уровня. За сборную Испании, к примеру, обещал сыграть Рафаэль Надаль…

А вот первая ракетка России Даниил Медведев буквально вчера приехать в Мадрид отказался. Только что на Итоговом турнире в Лондоне 23-летний теннисист проиграл все три свои встречи, в том числе Надалю и греку Стефаносу Циципасу, который и стал чемпионом. Капитан сборной России Шамиль Тарпищев заявил, что он разговаривал с Медведевым и тот сказал: «Я пустой».

Придется за себя и за того парня отдуваться Карену Хачанову, Андрею Рублеву и Евгению Донскому. Но шансов, по словам Тарпищева, не много. В понедельник вечером, 18 ноября, сборная России встречается с сильной сборной Хорватии, а во вторник - с хозяевами соревнований, испанцами. После группового этапа стартует плей-офф…

Что получиться из этого турнира - пока не понятно. Но сами теннисисты в накладе не останутся. Победители получат $2,4 млн, финалистов - $1,75 млн. Да и просто приезд команды оценивается в $600 тысяч. Плюс, хорошие бонусы получают федерации. Как говориться, деньги на дороге не валяются… если это дорога не ведет на теннисный корт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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