В Москве пройдет Международный Форум по по ветроэнергетике

С 19 по 20 февраля в Москве соберутся представители отрасли ветряной энергии из регионов России, чтобы поделиться своими наработками друг с другом и перенять опыт зарубежных коллег.

Ветряная энергетика — относительно новая отрасль для России, и сейчас она одна из самых быстро растущих. Ежегодно строятся новые ветропарки, уже начато собственное производство ветрогенераторов, и это еще только начало. Энергия ветра открывает для бизнеса массу возможностей, и ее очевидные преимущества просто нельзя игнорировать.

У участников форума RAWI Forum 2020 будет возможность не только перенять опыт, задав все интересующие вопросы участникам всех секторов новой для страны индустрии, но и заявить о себе. В программе форума обсуждение ключевых тенденций и развития ветроэнергетики в регионах. Также участникам расскажут о лучших российских и мировых практиках, новых нишевых рынках и путях привлечения капиталов в свои проекты. Форум — это отличная возможность установить новые контакты с единомышленниками и наладить сотрудничество. Также в программе общее собрание членов Российской Ассоциации ветроиндустрии.

Место проведения: Центр Международной Торговли. Москва, Краснопресненская набережая, дом 12, подъезд № 11

Для участия необходима предварительная регистрация.