Белгород, предпринимательский лифт работает. Входи, едем вверх!

Как отметил директор белгородского областного Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Олег Колесников, главной особенностью центра «Мой бизнес» является даже не объединение на одной площадке всех видов господдержки бизнеса, а сам механизм взаимодействия бизнеса и власти, бизнеса и надзорных органов, бизнеса и институтов развития.

- Центр «Мой бизнес» - это предпринимательский лифт, поднимаясь на котором предприниматель минует на своем пути административные барьеры, препятствующие становлению и развитию своего дела, - подчеркнул Олег Колесников.

За совсем небольшой срок центр «Мой бизнес» сумел завоевать доверие предпринимателей. И если поначалу кто-то относился настороженно к его услугам, то сегодня перемены налицо.

Все институты поддержки на одной площадке

Многие представители малого и среднего бизнеса уже успели оценить удобство единой платформы, на которой взаимодействуют предприниматели, организации, занимающиеся поддержкой малого и среднего предпринимательства, а также контрольно-надзорные органы. Центр объединил на одной площадке все институты поддержки. В том числе региональные: центры поддержки предпринимательства и экспорта, ресурсный инновационный центр, МФЦ, промпарки, уполномоченного по защите прав предпринимателей, фонды поддержки предпринимательства и развития промышленности, гарантийный фонд ТОСЭР, а также федеральные институты.

Среди региональных форм поддержки активно действуют белгородская программа «500/10000», возмещающая часть затрат, связанных с приобретением оборудования с целью создания производства товаров (работ, услуг) в сельской местности. Город г.Губкин определен территорией опережающего социально-экономического развития. Резиденты ТОСЭР, в частности, вместо 1,5% и 2,2% платят нулевой налог на землю, налог на прибыль вместо 20% для всех составляет всего 5%, отчисления во внебюджетные фонды — 7,6% вместо 30%.

Самой востребованной услугой в центре является, конечно же, микрофинансирование. Это обусловлено низкой процентной ставкой от 3,5% до 10%, дифференцированным способом начисления процентов, что еще более удешевляет заем в отличие от банковского кредитования. Получить микрозайм на сумму до 5 миллионов рублей возможно на срок до 3 - 5 лет. При этом, подчеркивал Олег Колесников, получить деньги могут даже те предприниматели, которые зарегистрировались совсем недавно, допустим - вчера.

Конечно, финансирование бизнеса не ограничивается только микрофинансированием. Активно предоставляют льготные кредиты и банки, участвующие в проекте «Мой бизнес». Например, по льготной ставке до 8,5%. По этому виду гос поддержки предприниматели Белгородской области за 9 месяцев 2019 года привлекли более 2 ,2 миллиардов рублей в свой бизнес, а, следовательно, и в экономику региона.

В 2019 году на рассмотрение Фондом содействия инновациям белгородскими компаниями и стартапами было подано 73 заявки на общую сумму 473,1 миллиона рублей. На сегодняшний день меры поддержки оказаны 11 компаниям на сумму 104,4 миллиона рублей. Традиционно преобладают проекты по тематикам, связанным с агро-, био- и информационными технологиями. Так, в текущем году было поддержано 2 компании, проекты которых связаны с системой «умный дом». Это проекты компаний ООО «СМАРТ-СИТИ» и ООО «Городские технологии». На реализацию разработок фонд выделил данным компаниям в общей сложности 40 миллионов рублей.

«Нет!» бюрократическим барьерам

Принцип работы центра прост и эффективен. И в первую очередь тем, что, оказывая комплекс услуг и предоставляя свою поддержку субъектам малого и среднего бизнеса, сокращает бюрократические барьеры и помогает справиться со страхами, присущими любому начинанию. При этом выполняет важнейшие свои задачи - увеличивает доверие к государственной поддержке, создает благоприятный деловой климат в регионе, помогает улучшить условия для ведения бизнеса.

Немаловажно и то, что все услуги предприниматели могут получать по принципу «единого окна». Для этого достаточно выбрать услугу непосредственно в офисе или на сайте «Мой бизнес». Затем сотрудники центра в кратчайшие сроки рассматривают обращение. Дальнейшее решение принимается совместно с организацией, которая ответственна за оказание услуги. Готовится пакет документов, и услуга оказывается либо в электронном виде, либо при личном обращении в офис.

Горишь идеей своего бизнеса? Приходи!

Белгородский центр «Мой бизнес», действуя в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», оказывает услуги как для состоявшихся предпринимателей, так и для тех, кто только планирует открыть свое дело.

- Сегодня благодаря работе центра все предприниматели Белгородской области, которые обращаются в «Мой бизнес», имеют возможность получить не только информационно-консультационную, но и имущественную, финансовую поддержку, а также поддержку в сфере инноваций и модернизации производства, экспортную, - считает руководитель сети детских бассейнов «Китенок» Дайя Дьяченко.

Белгородский центр «Мой бизнес» оказывает услуги как для состоявшихся предпринимателей, так и для тех, кто только планирует открыть свое дело.Фото: Ирина ТАРАСОВА

- Только благодаря поддержке центра мне удалось расширить сеть детских бассейнов. Их теперь в Белгороде 8, а начинала я с 3. И дело не только в финансовой поддержке, хотя она существенная и выдана мне под очень привлекательные проценты. В процессе работы со специалистами центра я убедилась, насколько внимательно и скрупулезно они подошли к решению моего вопроса. Мне помогли с документами, просчитали все риски. И это действительно здорово, что предприниматели Белгорода могут начать свой бизнес с такой поддержкой. Ведь многие не решаются именно из-за недостатка опыта и знаний, - говорит Дайя Дьяченко.

Получить «предпринимательское» образование

Для тех, кто хочет получить «предпринимательское» образование, почувствовать себя уверенней в новой для себя сфере, центр предоставляет широкий спектр программ. Программы направлены на целевые группы. Есть как для действующих предпринимателей, так и для потенциальных. Есть программы для студентов, женщин, бывших военнослужащих, представителей «серебряного возраста». Направленность программ на потребности определенной группы дает возможность их слушателям получить необходимые знания в необходимом и интересном для них формате.

Начинающие бизнесмены могут получить в центре консультационные услуги - по вопросам начала ведения собственного дела, финансового планирования, информационного сопровождения, о возможности получения кредитных и иных финансовых ресурсов. А также, к примеру, по вопросам поддержки в рамках ТОСЭР «Губкин» и на территории промпарка «Северный».

Среди информационно-образовательных услуг - обучающие программы по вопросам развития сельхозкооперации, по программам обучения АО «Корпорация «МСП», по иным вопросам ведения предпринимательской деятельности. В центре наработан большой опыт проведения круглых столов, форумов, конференций. И его специалисты готовы делиться этим опытом с предпринимателями Белгородского региона.

Лучшее время для предпринимательства - сегодня!

Известный телеведущий, политический консультант и интеллектуал Анатолий Вассерман считает, что лучшее время для формирования и развития МСП, когда в стране эффективно действует крупное производство. И что мощная поддержка государством малого и среднего предпринимательства - своевременна и, безусловно, очень благоприятна для развития деловой среды.

У Белгородского региона, чья инвестиционная привлекательность растет день ото дня и подтверждается серьезными цифрами, есть все основания предполагать, что представители МСП через центры «Мой бизнес» также могут влиять на рост основных экономических показателей области. цифры свидетельствуют, к примеру, что в общероссийских рейтингах Белгородская область входит в топ-5 регионов с минимальными рисками инвестирования. Область входит в топ-10 - по качеству инновационной политики и в топ-10 - в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Также Белгородский регион является лидером проектного управления в России, вышел на 5-е место по уровню качества жизни и завоевал себе славу безопасного и законопослушного региона.