В проекте «Московское долголетие» проходят курсы по здоровому образу жизни

Участники проекта «Московское долголетие» посещают бесплатные творческие и спортивные занятия, обучающие кружки и секции. При этом многие стараются следить за своим здоровьем. Желающие могут узнать об этом, например, на курсах по здоровому образу жизни во время занятий «Здорово жить». Здесь квалифицированные специалисты и врачи рассказывают о том, как начать вести здоровый образ жизни и правильно питаться, как научиться выбирать полезные продукты и отказаться от вредных привычек, как следить за состоянием своего организма и вовремя обращаться к врачу.

Занятия проходят в каждом районе столицы. На них уже записались более 12 тысяч участников проекта. Для этого нужно обратиться с заявлением в любой удобный центр социального обслуживания, офис госуслуг «Мои документы», поликлинику и государственное учреждение, где проходят занятия проекта. С собой нужно принести паспорт, СНИЛС и социальную карту москвича. Затем выбирайте в программе «Московского долголетия» все, что душа просит, - танцы, экскурсии, вышивка, рисование, пение, компьютерные уроки и многое другое.

«Особый интерес вызывают занятия «Здорово жить» по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, онкологии, заболеваний опорно-двигательного аппарата, заболеваний щитовидной железы, профилактика когнитивных нарушений», - сообщили в Департаменте труда и социальной защиты населения Москвы.

Напомним, проект «Московское долголетие» работает в столице уже больше года. В нем участвуют более 160 тысяч горожан старшего поколения.