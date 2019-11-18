2019-11-18T16:49:49+03:00
Город помогает

В проекте «Московское долголетие» проходят курсы по здоровому образу жизни

На занятиях врачи объясняют, что нужно делать для хорошего самочувствия
Ольга АНДРЕЕВА
Поделиться:
Фото: dszn.ruФото: dszn.ru
Изменить размер текста:

Участники проекта «Московское долголетие» посещают бесплатные творческие и спортивные занятия, обучающие кружки и секции. При этом многие стараются следить за своим здоровьем. Желающие могут узнать об этом, например, на курсах по здоровому образу жизни во время занятий «Здорово жить». Здесь квалифицированные специалисты и врачи рассказывают о том, как начать вести здоровый образ жизни и правильно питаться, как научиться выбирать полезные продукты и отказаться от вредных привычек, как следить за состоянием своего организма и вовремя обращаться к врачу.

Занятия проходят в каждом районе столицы. На них уже записались более 12 тысяч участников проекта. Для этого нужно обратиться с заявлением в любой удобный центр социального обслуживания, офис госуслуг «Мои документы», поликлинику и государственное учреждение, где проходят занятия проекта. С собой нужно принести паспорт, СНИЛС и социальную карту москвича. Затем выбирайте в программе «Московского долголетия» все, что душа просит, - танцы, экскурсии, вышивка, рисование, пение, компьютерные уроки и многое другое.

«Особый интерес вызывают занятия «Здорово жить» по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, онкологии, заболеваний опорно-двигательного аппарата, заболеваний щитовидной железы, профилактика когнитивных нарушений», - сообщили в Департаменте труда и социальной защиты населения Москвы.

Напомним, проект «Московское долголетие» работает в столице уже больше года. В нем участвуют более 160 тысяч горожан старшего поколения.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Многодетная семья Баранцевых поделилась секретом счастья
Даже самую дружную семью могут иногда настигнуть проблемы, решить которые силами одной «ячейки общества» бывает непросто. Но если к решению вопроса подключаются специалисты, то можно не сомневаться, что рано или поздно все обязательно наладится
Новости 24
Исполком WADA обсудит статус РУСАДА во время заседания 9 декабря
"И смех, и грех": Депутат Верховной рады рассказал о состоянии флота Украины
Макрон и Путин во время телефонных переговоров обсудили ситуацию на Украине
Праздник зимнего Волшебника в Великом Устюге продлился три дня
Столичные эксперты рассказали об уникальной операции лечения рака простаты ультразвуком
Глава ГИБДД объяснил высокую смертность на дорогах размерами РФ
Депутат отзовет из Госдумы законопроект о значимых интернет-ресурсах
"Российский заказ": Порошенко винит Москву в намерении снять с него неприкосновенность
Хакеры нашли способ взламывать телефон с помощью WhatsApp
В Тбилиси спецназ начал разгон демонстрантов с помощью дубинок
Реорганизовывать систему образования в России будут по опыту Самарской области
Актрису из «Чисто английского убийства» Джейн Хейуорд насмерть сбил автобус
"Газпром" направил "Нафтогазу" предложение продлить транзитный контракт
"В ребенка вселились демоны": Видеоняня напугала родителей, когда они увидели лицо своего сына
Ученые нашли новый способ «переводить» возраст собак на человеческий
Суд оставил Джулиана Ассанжа под арестом
Умер Игорь Сахновский: российский поэт и писатель
18 ноября в Москве началась вторая Ярмарка вакансий для трудовых мигрантов Акцию проводит Migranto.ru совместно с партнерами
Мария Бутина получила предложение работать в Госдуме
В Москве провели первую в России операцию по лечению рака ультразвуком
Из-за вандала пришлось «одеть» скульптуру Мадонны с младенцем в московском метро