Сан-Марино - Россия 19 ноября 2019: прямая онлайн-трансляция матча отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020

Сборная России по футболу завершает свой отборочный турнир чемпионата Европы 2020 года в гостях. Россияне встречаются в Сан-Марино с местной командой. Летом наши выиграли в Саранске со счетом 9:0 у скромного коллектива. Сегодня же - ответный поединок. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Сан-Марино - Россия 19 ноября 2019.

Статистика личных встреч Сан-Марино - Россия 19 ноября 2019

Команды играли трижды между собой. Осенью 1994 года наши в "Лужниках" обыграли Сан-Марино 4:0. А летом 1995 года уже в гостях в Серравалле наши победили соперников со сетом 7:0. Оба этих матча наши провели в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 1996 года. Ну а 8 июня россияне выиграли в Саранске у Сан-Марино со счетом 9:0.

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Прогнозы букмекеров на матч Сан-Марино - Россия 19 ноября 2019

Россияне - главный фаворит матча против Сан-Марино в 10 туре отборочного турнира Евро-2020.

Прогноз на матч Сан-Марино - Россия 19 ноября 2019

Россия выиграет у Сан-Марино.

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Время начала матча Сан-Марино - Россия 19 ноября 2019

Матч Сан-Марино - Россия 19 ноября 2019 года в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть матч Сан-Марино - Россия 19 ноября 2019

Прямую видеотрансляцию матча Сан-Марино - Россия можно посмотреть 19 ноября и начнется в 22:45 по московскому времени на Первом канале.

Трансляция матча Сан-Марино - Россия 19 ноября 2019

Трансляция матча Сан-Марино - Россия 19 ноября 2019 года состоится на Первом канале в 22:45 по московскому времени.