Бумага по-прежнему все терпит…

С этого месяца автомобильная Россия должна была перейти на электронные ПТС. Но коллегия Евразийской экономической комиссии перенесла срок их обязательного применения на год. Так что электронные паспорта на новые и впервые ввезенные автомобили будут оформляться только с 1 ноября 2020 года.

Впрочем, это не означает, что проводимая реформа замерла. Вернее будет сказать так: период экспериментального введения электронных паспортов продлен еще на год. То есть до истечения этого срока автопроизводители не обязаны переходить на документы нового образца. Однако многие уже вовлечены в процесс. И в Госавтоинспекции ставят на учет машины с электронными паспортами. Кроме того, год – срок невеликий. Поэтому ознакомиться с анатомией и сферой применения ЭПТС имеет смысл уже сейчас.

Что такое ЭПТС

До сих пор главным документом любого автомобиля был паспорт транспортного средства (ПТС) – бумажный документ, который содержал все основные сведения о нем. С недавних пор появилась возможность обойтись без такой бумажки, оформив на машину электронный паспорт (ЭПТС). Речь идет о документе, который так же содержит информацию для идентификации автомобиля и имеет такую же юридическую силу, но существует только в цифровой форме. Хранится такой паспорт не в бардачке, не в сейфе и не в домашней коробке с документами, а в специальной Системе электронных паспортов. У автовладельца на руках есть лишь номер электронного ПТС, указанный в договоре купли-продажи и в свидетельстве о регистрации транспортного средства. Необходимость предоставлять где-либо бумажный паспорт в таком случае отпадает. Для проверки любых сведений об ЭПТС достаточно знать его номер (или VIN автомобиля), а сделать это можно через портал Системы электронных паспортов – www.elpts.ru.

В чем плюсы

Мы платим за коммуналку онлайн, покупаем электронные билеты, гасим штрафы через Госуслуги и делаем массу других обычных дел дистанционно. В такой ситуации логично, что и бумажные документы, которые нужно где-то хранить и куда-то носить, тоже уходят в прошлое. Опять же, в отличие от паспорта старого образца, ЭПТС невозможно забыть, испортить или потерять. Если бумажный ПТС, отправленный на хранение в условную «тумбочку», имеет обыкновение пропадать в самый неподходящий момент, то ЭПТС хранится в Системе электронных паспортов и больше нигде. Владелец автомобиля при необходимости может получить из него выписку. Для доступа в систему понадобится электронная подпись, сделать это так же можно через Госуслуги или МФЦ.

Как оформить

Есть несколько способов оформить электронный ПТС как на новый, так и на подержанный автомобиль.

Покупка нового автомобиля. ЭПТС в этом случае можно получить через автодилера, если он имеет аккредитацию в Минпромторге РФ (на сайте ведомства можно найти актуальный список уполномоченных организаций). В таком случае номер паспорта, который уже оформлен на новое автопроизводителем, будет вписан в договор купли-продажи. С ним в свою очередь можно оформлять ОСАГО, ставить машину на учет и пр., не предъявляя ни на каком этапе бумажный аналог. В остальном схема действий остается прежней.

Ввоз через границу. Допустим, вы купили машину в одной из стран Европы и планируете ввезти ее в РФ. В этом случае ЭПТС оформляется после стандартных таможенных процедур уполномоченными организациями (например, испытательной лабораторией) параллельно со свидетельством о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС). Такая организация должна входить в специальный реестр Минпромторга.

Желание владельца подержанного автомобиля. Электронный ПТС может быть оформлен в любой момент по заявлению собственника. Это можно сделать при прохождении ТО, если оператор получил такие полномочия в Минпромторге, или, обратившись напрямую в Госавтоинспекцию. Стоимость оформления ЭПТС – 600 рублей.

А надо ли менять?

К ноябрю 2019 году в России уже оформлено больше 57 тысяч электронных ПТС. В дальнейшем, когда проект минует пилотную стадию, их количество будет увеличиваться: предполагается, что ежегодно будет оформляться свыше 1,5 млн ЭПТС только на новые авто.

«Однако не стоит опасаться, что бумажный ПТС вашей машины в один прекрасный день окажется негоден, – разъясняет начальник управления надзорной деятельностью ГУОБДД МВД России полковник полиции Роман Мишуров. – Замена паспорта старого образца на электронный – это вообще дело добровольное. У бумажных ПТС нет установленного «срока годности». Выводить их из оборота их будут постепенно.

Например, если через год вы купите новый автомобиль, на него наверняка оформят электронный паспорт. Однако в настоящий момент не все автопроизводители включились в проект ЭПТС, поэтому пока и на новые авто могут оформляться бумажные паспорта. Таковые по-прежнему будут выдаваться и при ввозе из-за границы подержанных иномарок. Так что, если по какой-то причине вы не желаете расставаться с привычным ПТС, пользуйтесь им и дальше. А потеряете – можете заменить на новую бумажку, просто обратившись в Госавтоинспекцию. Соответствующая норма содержится в Федеральном законе «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации».

Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».