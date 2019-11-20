Зачем измерять уровень сахара

В ноябре во всем мире отмечается День борьбы с сахарным диабетом – хронической болезнью, при которой нарушается углеводный обмен, и в крови повышается уровень сахара (или глюкозы). Чем грозит такое состояние и можно ли обезопасить себя от диабета, разбирались вместе со старшим врачом-терапевтом лаборатории «Гемотест» Риммой Боярской.

Зачем нужна глюкоза

Глюкоза – это простой углевод, который организм использует в качестве основного источника энергии. В «чистом виде» мы получаем ее из фруктов, овощей и меда, кроме того, организм расщепляет до глюкозы сложные углеводы (например, крахмал) из других растительных продуктов. Глюкоза – обязательное «блюдо» в рационе головного мозга: на него приходится до 80% всего сахара, который использует организм.

Вместе с кровью глюкоза попадает в клетки – там ее молекулы соединяются с другими веществами (окисляются) и разрушаются, выделяя энергию, необходимую всем органам и тканям. Чтобы клетки получали нужное количество глюкозы, в процессе должен появиться еще один участник – гормон инсулин, который вырабатывается поджелудочной железой. Инсулин увеличивает проницаемость клеточных мембран для глюкозы, благодаря чему она поступает внутрь клетки и запасается в «депо».

Когда сахара слишком много

Сахарный диабет может быть вызван двумя причинами: либо поджелудочная железа не производит достаточно инсулина – гормона, нужного для усвоения глюкозы, либо организм недостаточно восприимчив к его действию. Независимо от причин, гипергликемия, то есть повышенный уровень глюкозы, может серьезно навредить многим органам и системам, особенно нервной и сосудистой.

Диабет 1 типа развивается из-за отсутствия или уменьшения количества клеток, вырабатывающих инсулин, что приводит к его абсолютному дефициту. Причиной болезни могут стать травмы или заболевания поджелудочной железы с последующим удалением органа или его части, некоторые инфекционные заболевания (краснуха, паротит), врожденные патологии, аутоиммунные заболевания. При диабете 1 типа необходимы постоянные инъекции инсулина. Ранняя постановка диагноза и начало лечения способствуют благоприятному прогнозу: более легкому течению болезни и сохранению высокого качества жизни.

Диабет 1 типа – редкий вид болезни, он встречается примерно у 10% пациентов. Еще одна нечасто встречающаяся разновидность – гестационный сахарный диабет, или диабет беременных: в этом случае уровень сахара начинает повышаться во II–III триместре, но после родов приходит в норму. Большая часть случаев диабета приходится на второй тип, при котором инсулин производится в нужных количествах, но используется организмом неэффективно. Факторы риска заболевания – хронический панкреатит, ожирение, генетическая предрасположенность, малоподвижный образ жизни, злоупотребление алкоголем, стресс.

Сахарный диабет поражает органы-мишени: сердце и мелкие сосуды, почки, головной мозг и нервную систему, органы зрения. Если не соблюдать рекомендации по лечению, возникают такие грозные осложнения, как слепота, инсульт, инфаркт, хроническая почечная недостаточность, полинейропатия – поражение нервной системы.

Сегодня во всем мире диабетом страдает около 422 миллионов человек, и последние 30 лет распространенность заболевания постоянно растет – в первую очередь из-за несбалансированного питания и недостатка физнагрузок. Люди болеют диабетом настолько часто, что, хотя им нельзя заразиться, можно говорить о «неинфекционной эпидемии». При этом, по оценкам Минздрава РФ, половина людей с диабетом или преддиабетом (состоянием, при котором уровень глюкозы еще не настолько высок, чтобы поставить диагноз «сахарный диабет», но уже начинает негативно влиять на здоровье) не знают о своем состоянии – а значит, не могут принять меры.

Какие признаки могут говорить о диабете

• Постоянная жажда, сухость во рту

• Обильное или частое мочеиспускание

• Резкое изменение веса, несмотря на нормальный аппетит

• Сухость кожи, сильный зуд, долгое заживление ран и ссадин

• Основной признак диабета у детей – постоянная усталость, сонливость, чувство слабости

Какие анализы могут выявить диабет

Глюкоза (фторид) – самый распространенный анализ, известный также как «уровень глюкозы натощак». О состоянии преддиабета говорит уровень глюкозы в диапазоне 6,1–7 ммоль/л. В этом случае нужно обратиться к эндокринологу для дальнейшего обследования. Показатели выше 7 ммоль/л позволяют диагностировать сахарный диабет.

Глюкозотолерантный тест показан пациентам, у которых уровень глюкозы в крови натощак находится на верхней границе нормы или немного превышает ее, и людям из группы риска. Пациент сдает кровь натощак, после этого выпивает стакан воды с растворенной в ней глюкозой (его выдадут в лабораторном отделении) и через два часа сдает анализ повторно. Такой тест не проводится, если уровень глюкозы в крови натощак превышает 6,7 ммоль/л: употребление большого количества глюкозы создает риск гипергликемического состояния.

Исследование гликированного гемоглобина (HbA1c) – это тест «с памятью». В крови глюкоза соединяется с гемоглобином – белком эритроцитов, который переносит кислород. Эритроциты живут до 120 дней, поэтому исследование может рассказать о том, каким был средний уровень глюкозы в крови за прошедшие 2–3 месяца.

Материал подготовлен при поддержке ООО «Лаборатория Гемотест»