2019-11-19T13:16:43+03:00
Происшествия

«Из травмата палили не охранники, а гости»: Анна Калашникова о перестрелке в своём клубе

По словам певицы, пострадавший не оплатил счет на 12 тысяч рублей
Игорь ПОЛЯКОВ
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Дикая история случилось в минувшие выходные в столичном караоке «WhoisWho», арт-директором которого является певица и телеведущая Анна Калашникова.Дикая история случилось в минувшие выходные в столичном караоке «WhoisWho», арт-директором которого является певица и телеведущая Анна Калашникова.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Дикая история случилось в минувшие выходные в столичном караоке «WhoisWho», арт-директором которого является певица и телеведущая Анна Калашникова. По словам источника в полиции, в клубе произошла перестрелка: из травматического пистолета ранен один из гостей заведения.

В СМИ сообщалось, что мужчина получил ранение от охранника клуба, поскольку отказался платить за выпивку.

- У вас не вполне достоверная информация,- сказала «КП» Анна Калашникова.- Да, в нашем клубе произошло ЧП, но из травмата палили не охранники, а гости. Если говорить более подробно, тот в тот вечер в наш клуб пришли новые клиенты. По телефону забронировали большой стол за 30 тысяч рублей. Когда они приехали, освободился стол поменьше за 12 тысяч рублей, за который они и пересели. Кутили всю ночь. Много выпили и съели. Однако, когда пришло время платить, они это делать отказались. И вступили в перепалку с персоналом. Охране пришлось вывести их на улицу. Однако оружие они не применяли, так как в нашем клубе охране запрещено держать при себе даже травмат. Но, видимо, оружие было у другого гостя, который вызвался вразумить неплательщиков...С ними на улицу вышла и менеджер ресторана Ирина, которая пыталась договориться с гостями по-хорошему, не вызывая полиции. Лишь бы они только заплатили. Так как по условиям нашего клуба, если клиент не платит за стол, то стол оплачивает менеджер. То есть Ирина. А ей этого делать совсем не хотелось. Клиенты упорствовали. Скандал продолжался до 6.30 утра. Перепалка начала привлекать внимание прохожих, а так же некоторых гостей заведения. В конце концов, Ирина просто махнула на дебоширов рукой, решив покрыть их счет самостоятельно. Поэтому поднялась наверх вместе с охраной, закрывать кассу (караоке работает до 6 утра и был уже конец ее рабочей смены). А пьяные гости остались внизу. За пределами клуба. Что просходило дальше, я не знаю. Буду разбираться. Видимо, между гостями произошла потасовка, а потом кто-то из них достал травмат...

Сейчас Анна вместе с сотрудниками клуба заправшивает съемки с уличной камеры видеонаблюдения, поскольку камера внутри клуба «WhoisWho» факт перестрелки не зафиксировала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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