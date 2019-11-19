Ученые нашли точный способ пересчитать возраст собаки в человеческие годы

Среди владельцев собак распространено представление, что один год собачьей жизни равен семи годам жизни человека. Эта популярная теория основана на простой статистике: собачий век длиться примерно 10 лет, а средняя продолжительность жизни людей около 70 лет. Но биологи знают, что динамика возрастных изменений человека и барбоса совершенно разные. До недавнего времени не существовало надежного способа заглянуть в биологический «паспорт» хвостатого друга.

Однако группа ученых под руководством Трея Айдекера из Университета Калифорнии в Сан-Диего предложила новую строго научную формулу расчета. Для определения собачьего возраста они использовали механизм, известный под названием «эпигенетические часы». С течением времени у живых организмов происходит химическая модификация ДНК: к этой молекуле присоединяются атомы метильной группы. Они играют роль «песчинок» в биологических «песочных часах». По степени накопления таких химических модификаций можно диагностировать точный возраст млекопитающего. Как работали эпигенетически часы у человека ученые знали. Трей Айдек и его группа выяснили, как тикают генетические часики у собак.

Продолжительность жизни собак зависит от породы. Крупные псы, такие, как мастифы, уходят в страну вечной охоты уже через 6-7 лет. А малыши, вроде чихуахуа, могут мешаться под ногами 17-18 лет. Американские биологи использовали для исследования образцы 104 собак породы лабрадор-ретривер (от щенячьего возраста до 16 лет). Изучив ДНК собак ученые сравнили их с генетическими профилями 320 человек в возрасте от 1 года до 103 лет.

На основании этого анализа была составлена формула определения «человеческого» возраста собак. Выглядит она следующим образом: Человеческий возраст = 16 х ln (возраста собаки) +31.

Ничего сложного в формуле нет, ln это натуральный логарифм. Посчитать натуральный логарифм можно на любом калькуляторе. Допустим, вашему барбосу 4,5 году от роду. Натуральный логарифм 4,5 равен 1,504. Умножаем это число на 16 и прибавляем 31. В итоге Барбосу исполнилось 55 полных человеческих лет и он уже давно испытал, что такое кризис среднего возраста.

Эта формула идеально подходит для определения многих жизненных вех собакевичей. Например, возраст 7 недель у собак четко соответствует 9-месячному периоду у людей, в это время у щенков и у младенцев режутся молочные зубы. А возраст 12 лет у лабрадоров равен 70-летнему юбилею у человека. Но некоторые физиологические периоды между совпадают не так хорошо. В частности, собаки быстрее достигают половой зрелости. Но во второй половине жизни накопление химических модификаций ДНК у собак замедляется и люди догоняют своих питомцев. В любом случае, такой метод определения возраста гораздо точнее, чем простое умножение на семь.