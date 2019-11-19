Губернатор Новосибирской области рассказал о развитии санавиации

Глава Новосибирской области принял участие в международном форуме «Транспортная неделя — 2019» в Москве, где поделился с коллегами опытом реализации государственно-частных проектов. Так, в Новосибирске с привлечением инвесторов развивают авиаузел, причем доля вложений бизнеса уже превысила сумму, которую на проект выделили из бюджета. Андрей Травников в интервью ведущим программы «Россия в движении» на радио «Комсомольская правда» рассказал, что считает обмен опытом на форме – главной целью мероприятия.

Радиоведущие, президент экспертного центра «Движение без опасности» и член правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Наталья Агре и журналист Антон Челышев узнали у главы Новосибирской области о том, как изменился регион благодаря национальным проектам, какие сложности возникли при создании санавиации и стоит ли вводить в школе обязательные уроки по ПДД.

За счет средств, которые регион получил в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», в Новосибирской области привели в порядок 1,5 тысячи километра дорог агломерации. Ремонтируют межпоселковые дороги, в областном центре делают упор на развитии инфраструктуры – в 2022 году в Новосибирске пройдет один из этапов Чемпионата мира по хоккею. Чтобы успеть, начали загодя.

- Мы занимаемся строительством уличной инфраструктуры и вообще строительством транспорта, в частности, предстоит построить новые станции метро, - рассказа Травников. – Целый комплекс проектов связан с обеспечением транспортной доступности аэропорта Толмачево. Причем средства - из разных источников. Ряд проектов реализуем за счет государственно-частного партнерства.

Отдельный блок работы правительства Новосибирской области касается повышения безопасности на дорогах.

- При поддержке бюджета мы создаем курсы для водителей, у которых есть ограничения по здоровью, чтобы эти граждане тоже были мобильные, - рассказал Травников.

При этом губернатор считает, что для того, чтобы вводить обязательные уроки в школах, нужно прежде тщательно взвесить все «за и против».

- Школьная программа насыщена, -считает глава регионаю - Чтобы внести дополнительные часы нужно какие-то предметы сократить. Так что это вопрос, который требует тщательного анализа. Хотя уделять внимание вопросу безопасности на дорогах очень важно. Можно уделять этой теме время на уроках ОБЖ, на факультативных занятиях. Это не второстепенная тема, как и вопрос обучения оказания первой помощи для детей.

Что касается оказания первой помощи, то Новосибирской области есть чем похвалиться – в этом году здесь создали профессиональную санавиацию. Не вертолет, на котором просто доставляют тяжело пострадавших пациентов из районов в центральную больницу, а специально оборудованное воздушное судно:

- Эта тема вызвала бурные дискуссии, медики сомневались, что такой вертолет нам необходим. Говорили, что существующей воздушной машины достаточно. Но их удалось убедить. Теперь мы видим результат – пациент начинает получать реанимационные мероприятия не когда его доставили в Новосибирск, а уде на борту вертолета. За это время в клиники с помощью санавиации доставлено 300 пациентов. Вертолеты совершают вылеты в любую погоду, круглосуточно.

В ближайшее время на службе медиков будет еще один полностью оборудованный российский вертолет.