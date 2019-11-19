Эксперт рассказал о новых требованиях к безопасности автомобилей

В Москве с 16 по 21 ноября проходит международный форум «Транспортная неделя». Эта площадка собрала представителей транспортной отрасли из разных регионов и разных организаций, одним из участников мероприятия стал эксперт по сертификации автомобильной техники, советник генерального директора Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института Борис Кисуленко.

О новых требованиях, которые совсем скоро начнут предъявлять к автомобилям в России, с ним поговорили ведущие программы «Россия в движении» радио «КП» президент экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре и журналист Антон Челышев.

- Российская система сертификации появилась с 1993 года. И первоначально она содержала 11 минимальных требований, которым должен удовлетворять автомобиль. После этого их число неуклонно возрастало, - рассказал Кисуленко.

Он напомнил что в 2010 году вступил в силу Российский регламент о безопасности колесных транспортных средств, который содержал уже порядка 50 требований к легковому автомобилю. Спустя пять лет вступил в силу Единый регламент Евразийского экономического союза, раньше он назывался таможенный регламент. В перечне требований к автомобилю было к тому моменту 80 пунктов.

- Единый регламент утвержден в 2011 году. За это время появились несколько новых правил Организации объединенных наций, которые пока не вошли в регламент. Например, система опережающего торможения, система правил ЭРА ГЛОНАСС. При пересмотре регламента это будет учтено.

В общей сложности планируется добавить еще 15 правил к тем, которые уже существуют.

- Это контроль – смена полосы движения автомобилей, опережающее торможение, светодиодные лампы, - привел примеры эксперт.