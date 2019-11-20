Граждане предпочитают наличные

Как бы далеко ни зашел прогресс, а от хрустящих купюр и звонких монет россияне отказываться не собираются. Результаты опроса Левада-Центра: только два процента населения страны полностью перешли на безналичные расчеты.

Пенсионеры уважают купюры

Чем старше люди, тем сложнее им адаптироваться к новомодным штукам. Так что поколение 55+ твердо выбирает бумажные и металлические рубли. Зато вскрылась другая интересная тенденция. Чем богаче человек, тем реже он берет в руки кэш. Оно и понятно, богачи на общественном транспорте не ездят, а попробуй прокатись с картой на маршрутке где-нибудь в Саратове. Впрочем, эксперты уверены, что со вступлением в экономическую жизнь молодежи от наличных избавится и средний класс.

«Терминал не работает»

Привязанность к купюрам и монетам обусловлена не только ретроградством россиян. Далеко не во всех деревнях и селах есть интернет для кассовых терминалов. Да и во вполне себе крупных городах некоторые рынки и торговые точки нехотя работают по безналу.

За удобство оплаты банковской картой приходится платить. За каждую транзакцию с продавца списывают комиссию. Размер ее зависит от банка, с которым сотрудничает торговая точка. В среднем это 1,8%. За инкассацию тоже надо платить, но поменьше - 0,8%.

- Четверо из десяти опрошенных признались, что используют наличные, потому что с картой высок риск стать жертвой мошенников, - говорят в Левада-Центре. - Другая причина отказа от безнала - так людям труднее контролировать свои расходы.

И все-таки прогресс не остановить. По итогам прошлого года больше половины платежей россиян оказались безналичными, а к концу 2019-го, по прогнозу Центробанка, этот показатель будет 65%. Данным соцопроса эти цифры не противоречат, потому что тут речь о потраченных суммах. Как видно из инфографики, чем больше человек зарабатывает (и соответственно тратит), тем охотнее он пускает в дело банковские карты.

Безналичные платежи в России набирают популярность быстрее, чем в среднем в Европе. Роль сыграл эффект низкой базы - мы слишком поздно начали избавляться от купюр. Так, во Франции всего 8% торговых сделок происходит с участием наличных. В Швеции и того меньше - 2%. А в Китае картами расплачивается раза в три больше людей, чем живет в России.

БДИ!

Переводить продавцу деньги по номеру телефона опасно

Распространенная ситуация - в магазине, как правило небольшом, только наличный расчет, но зато висит табличка с номером телефона или карты. Если нет при себе купюр, можно перевести деньги через банковское приложение на смартфоне.

Только вот специалисты советуют этого не делать.

- Таким образом вы помогаете продавцу уходить от налогов. Как правило, в таких случаях указаны реквизиты счета частного лица, никаких отчислений государству он с них не сделает, - объясняет финансовый эксперт Артур Ткачев. - Но это еще полбеды. Такой перевод не накладывает на получателя никаких обязательств. С юридической точки зрения он не продавец, а вы не покупатель. Вы не получите чек на этот товар. Значит, если что-то с ним будет не так, вы не сможете его вернуть.

В этом году Центробанк запустил систему быстрых платежей, которая сделала переводы еще проще. Теперь их можно делать, например, по аккаунту в соцсети и даже если у отправителя и получателя разные банки. Приспособлено новшество и для торговли - но выглядит это совсем не как табличка с номером телефона. В продвинутых магазинах кассовый аппарат может выдать QR-код - это ваш чек в электронном виде. Чтобы оплатить покупки, достаточно отсканировать его смартфоном. А чек придет на электронную почту.