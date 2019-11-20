2019-11-20T14:32:07+03:00
Город помогает

Столица выделяет именные субсидии на выездную реабилитацию детей-инвалидов

Из городского бюджета при необходимости расходуются дополнительные суммы
Ольга АНДРЕЕВА
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Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения Москвы.Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения Москвы.
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В интернете стала появляться информация о сокращении бюджета на программу выездной реабилитации детей с инвалидностью. Ситуацию прокомментировали в Департаменте труда и социальной защиты населения Москвы.

В сообщении говорится: «Департамент труда и социальной защиты населения финансирует программу по выездной реабилитацию детей-инвалидов и молодых инвалидов до 37 лет на Черноморском побережье (Центр «Эволюция» в Евпатории) с 2018 года через именную субсидию, которая выделяется Городской ассоциации родителей детей-инвалидов г. Москвы (МГАРДИ). Размер субсидии - 150 млн. рублей».

Как отмечают в Департаменте, не соответствует действительности опубликованная в сети информация о том, что «программа Эволюция сокращена на 50% по сравнению с 2019 годом».

«В 2018, 2019 годах Департаментом было выделено по 150 млн. рублей ежегодно, столько же планируется выделить и в 2020 году, - отмечают в ведомстве. - В 2019 году, по решению правительства Москвы, было дополнительно единовременно выделено еще 150 млн. рублей.

Таким образом, в Центр «Эволюция» в 2018 году в рамках субсидии на 150 млн. рублей на выездную реабилитацию направлено более 2 тысяч человек, включая детей-инвалидов, молодых инвалидов и сопровождающих их лиц; в 2019 году за счет субсидии, включая дополнительные средства, направлено более 4 тысяч; в 2020 году - более 2 тысяч человек».

В сообщении также говорится: «Ежегодно Департамент заключает контракты с различными здравницами Черноморского побережья на оказание услуг по выездной реабилитации, что дает возможность обеспечить конкурентоспособность и качество предоставляемых услуг.

В 2019 году Департаментом были заключены контракты на оказание услуг по выездной реабилитации более 7,3 тыс. детей-инвалидов и молодых инвалидов с сопровождением в здравницах Черноморского побережья, в том числе находящихся в Республике Крым в городах Евпатория и Ялта, а также Краснодарском крае (города Сочи, Анапа, Геленджик). В настоящее время на 2020 год запланировано закупить услуги на 1 тыс. чел больше (8,3 тыс. человек). В случае необходимости, данное количество может быть увеличено в рамках имеющихся средств».

В ведомстве напомнили, что через Департамент труда и социальной защиты, а также Департамент культуры московские дети-инвалиды направляются на:

- отдых и оздоровление (семейного типа и детские оздоровительные лагеря) - около 10 тыс. мест;

- санаторно-курортное лечение (более 25 тыс. путевок);

- выездную реабилитацию (более 10 тыс. вместе с Центром Эволюция).

По всем трем программам в среднем выезжает 45 тысяч детей-инвалидов и сопровождающих их лиц.

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