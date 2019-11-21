Самые-самые

Boeing 747

Самый известный пассажирский самолет мира

На момент создания в 1969 году он был самым большим и вместительным пассажирским авиалайнером и оставался им 36 лет. В 1991 году во время переброски эфиопских евреев в Израиль самолет принял на борт 1122 человека – абсолютный рекорд. При этом еще двое родились во время перелета. В мирных условиях лайнер рассчитан на 480 пассажиров

Ту-144

Ту-144

Самый быстрый

Хотя и с оговорками. Он – первый сверхзвуковой пассажирский авиалайнер в мире (летал с 1968 года). 5 июня 1969 года преодолел звуковой барьер и разогнался до 2500 км/ч.

Ту-144

Правда, пассажиров не возит с 1978 года из-за экономической нецелесообразности

Cessna 172 Skyhawk

Cessna 172 Skyhawk

Самый массовый в истории авиации

Выпускался американской компанией «Сессна» с 1956 по 2017 год. Построено свыше 44 тысяч экземпляров более чем в 25 модификациях

Boeing 777

Boeing 777

Самый «дальнобойный»

В 2005 году пролетел 21 602 км за 22 часа 40 минут