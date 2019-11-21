Жители с инвалидностью смогут бесплатно пройти обучение

В столице стартует новая программа по бесплатному переобучению людей с инвалидностью. Об этом во время Национального чемпионата «Абилимпикс» на ВДНХ сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

По ее словам, в этом году в Москве прошла комплексная реформа столичной службы занятости. Теперь в городе создан специализированный центр «Моя карьера» по трудоустройству москвичей с особыми потребностями, в том числе для людей с инвалидностью.

Новая программа переобучения позволит многим москвичам с ОВЗ получить востребованные профессии и повысит их конкурентоспособность на столичном рынке труда.

«В этом году мы запустили большую программу переподготовки, повышения квалификации для людей пенсионного возраста. Более 3 тысяч человек пройдут обучение к концу года. Сейчас мы планируем запустить в городе такую же программу для людей с инвалидностью - по обучению, переобучению, адаптации к существующим потребностям работодателей», - пояснила Анастасия Ракова.

Напомним, на Национальном чемпионате свои профессиональные навыки покажут порядка 1800 человек, представляющих 85 регионов России. Они соревнуются по 62 основным и 31 презентационным компетенциям - от дошкольного воспитания и флористики до лазерных технологий и робототехники. Столицу представляют 259 человек.