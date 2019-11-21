Под Иркутском задержали директора «Звезды» за хищение 185 млн рублей у Фонда капремонта домов

В Иркутской области следователи задержали директора компании «Звезда» Олега Хамуляка, который обвиняется в хищении крупной суммы денег у Фонда капремонта домов в регионе.

Все началось еще год назад, когда компания «Звезда» недобросовестно отнеслась к капитальному ремонту и оставила жителей многоэтажек в Ангарске без лифтов. В регионе больше сотни высоток попали под программу капремонта, которым должна была заняться «Звезда». Монтажники оперативно заменили подъемники, но новые подключать не торопились. В результате, жители верхних этажей вынуждены были по нескольку месяцев «упражняться» и ходить по лестницам пешком. Пожилые же люди и инвалиды и вовсе оказались запертыми в своих квартирах.

«Лифты не работают уже год. У меня по этой причине мама не выходит на улицу, у нее колени больные. И спускаться и подниматься она не сможет. И вот куда обращаться?», - возмущался житель дома номер 1 Алесандр Чурин.

В результате, осенью 2018 года депутаты Думы округа создали специальную комиссию, которая взяла под контроль ремонт лифтов. Однако до конца ноября, а именно это был обещанный срок завершения ремонтных работ, «Звезда» с ремонтом лифтов не cправилась. Более того, назвать точную дату завершения проекта и запуска лифтов в многоэтажках Ангарска никто не мог.

Под Новый год компания «отличилась» снова. Во время ремонта одного из лифтов строители просверлили стену в квартиру насквозь. Самое страшное, что именно здесь была расположена детская, и огромное сверло едва не задело ребенка. К счастью, все обошлось, а юрист «Звезды» объяснил все простой случайностью.

«При сверлении фактически началось расслоение, начало все это отваливаться. Строители пытались закрепить это в стене, чтобы в дальнейшем замазать, и совершенно нечаянно, случайно абсолютно зашли в квартиру», - заявил представитель «Звезды» Артем Юкляевских.

После вмешательства прокуратуры ремонтные работы в Анарске наконец были завершены. Однако и после этого жители не смогли наслаждаться новым ремонтом. Часть лифтов оказалась неисправной. Например, в одном из домов во время движения подъемник начал падать и пролетел три этажа вместе с пассажирами. В результате происшествия никто не пострадал, но жители с тех пор пользоваться подъемником перестали — боятся.

Известно, что за проведение капремонта компания-подрядчик «Звезда» по договору получила порядка полумиллиарда рублей. После проверок всех жалоб в СК эту сумму посчитали непомерно завышенной. В результате, глава компании был задержан, он обвиняется в хищении 185 миллионов рублей и причинении ущерба в особо крупном размере. Следствие устанавливает других лиц, причастных к преступлению, пишет ТАСС.