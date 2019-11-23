2019-11-23T22:25:00+03:00
Спорт

"Манчестер Сити" выиграл 2:1 у "Челси" и вышел на 3 место в АПЛ

Все голы были забиты в первом тайме поединка
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Манчестер Сити" на своем поле принимал "Челси"."Манчестер Сити" на своем поле принимал "Челси".Фото: REUTERS
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В главной игре 13 тура чемпионата Англии по футболу в субботу, 23 ноября, сошлись на поле стадиона "Этихад" в Манчестере встретились лондонский "Челси" и хозяева из "МанСити". "Горожане" выиграли прошлый сезон в эпичной гонке у "Ливерпуля", но в этом чемпионате выглядят скромнее команды Юргена Клоппа. А вот "Челси", обложенный трансферными ограничениями и играющий воспитанниками, неожиданно для всех ворвался в топы АПЛ и после 12 туров на один балл опережал команду Пепа Гвардиолы - 26 очков против 25.

Счет в этой игре открыл полузащитник "Челси" Нголо Канте. Француз праздновал свой юбилей - 150 матч в составе лондонского клуба. На 21-й минуте после передачи Матео Ковачича опорник лондонцев, поборовшись с Менди, вывел свой клуб вперед.

Но спустя восемь минут уже правая нога Кевина де Брюйне помогла хозяевам поля - дальний удар бельгийца сделал счет равным. Первые полчаса поединка выдались довольно бодрыми.

Однако же еще восемь минут - и уже "Манчестер Сити" выходит вперед. Алжирец Рияд Марез, получив мяч на углу штрафной, обошел Ковачича и Эмерсона и послал мяч в дальний угол - и на табло уже 2:1!

"Манчестер Сити" в итоге сохранил преимущество в один гол до конца игры и выиграл у "Челси" со счетом 2:1. В добавленное время третий мяч забил Рахим Стерлинг, но благодаря ВАР мяч отменили. Рахим был в офсайде.

После 13 встреч у команды Гвардиолы - 28 очков и они третьи в турнирной таблице АПЛ в 9 очках от "Ливерпуля". Выше них - "Лестер", у которого 29 баллов. "Челси" же переехал после этого поражения на 4 место - 13 игр и 26 очков.

Следующие матчи у "Челси" и "Манчестер Сити" - в Лиге Чемпионов. Команда Гвардиолы дома сыграет 26 ноября против донецкого "Шахтера". А вот уже потом 30 ноября сыграет в гостях против "Ньюкасла" в чемпионате Англии. А вот лондонский "Челси" 27 ноября встретится с "Валенсией" в гостях. А 30 ноября - дома сыграет против "Вест Хэма" в английском первенстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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