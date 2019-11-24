2019-11-24T08:54:58+03:00
Спорт

Деонтей Уайлдер победил нокаутом Ортиса и сохранил титул WBC в тяжелом весе

Поединок прошел на ринге в Лас-Вегасе [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Деонтей Уайлдер нокаутировал Лиуса Ортиса и сохранил за собой чемпионский пояс.Деонтей Уайлдер нокаутировал Лиуса Ортиса и сохранил за собой чемпионский пояс.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В американском штате Невада в городе Лас-Вегас на арене MGM Grand завершился большой вечер профессионального бокса. Главным боем этого шоу был заявлен матч-реванш между Деонтеем Уайлдером и Луисом Ортисом. Эти два боксера встречались между собой 3 марта 2018 года и тогда техническим нокаутом в 10-м раунде победу одержал американец. И спустя год кубинец решил еще раз подраться с Уайлдером.

Американцу удалось в 10-й раз защитить титул чемпиона мира по версии WBC среди профессионалов. Итог поединка Уайлдер - Ортис - это победа Уайлдера нокаутом в седьмом раунде.

- Деонтей Уайлдер остался чемпионом по версии WBC. Что за нокаут! Он победил Луиса Ортиса и готов к следующему вызову - сообщено в официальном Твиттере WBC.

Через некоторое время было объявлено - скорее всего, следующий поединок Уайлдера будет проведен против Тайсона Фьюри. 1 декабря 2018 года боксеры встречались в Калифорнии и тогда итогом встречи стала ничья. Но за Уайлдером остался его чемпионский пояс по версии WBC.

После боя Уайлдер - Ортис счет боев у американца - 42 победы и 1 поражение, 42 - нокаутом. А у кубинца Луиса Ортиса - 31 победа, 2 поражения, 26 из выигрышей нокаутом.

Видео нокаута в бою Деонтей Уайлдер - Луис Ортис.Американец в седьмом раунде отправил в нокаут кубинского боксера

ИСТОЧНИК KP.RU

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