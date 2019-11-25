Теплокровные у отмороженных

Берегов в стране у нас не видно, так что попаданцы случаются не только во времени, но и в пространстве. Помнится, в Китае в культурную революцию принято было ссылать чрезмерных умников на послушание в глушь - вот такая же культурная революция накрыла в нонешний год и русские ситкомы. Стоит москвичу забронзоветь-зазвездеть-завороваться - и ждет уж его дорога на край ойкумены, где перебои с мобильной связью, но нет проблем с теплом сердец и потреблением спиртосодержащих жидкостей. Едут москвичи рулить кафедрами («Год культуры») и женским волейболом («Дылды»), отбывать альтернативную службу («Жуки») и расследовать смерти региональных принцесс («Мертвое озеро»). Ждут их снега и снега, мешковатая одежда и залежи самоезжих кибиток, ленинских статуй и редкоземельных металлов в сугробах. А также деревня дураков, половина которых служит в милиции, разнообразя досуг немудрящими розыгрышами, а другая шерстит в шиномонтажах, повышая благосостояние нехитрыми комбинациями, за которые их ловит первая. В городе на куличках обязательны шестовая стриптизерша (любит ванну и показывать маникюр), мэр-мздоимец (любит ловить порхающие над головой зеленые бумажки) и одинокая скромница с десятилетним Гарри Поттером и лицом кого-либо из ослепительных московских актрис - для скрашивания москвичу ссылки, не все же пить. Знакомство разных сегментов русской жизни друг с другом - становая тема русской культуры с повести заезжего эфиопа А. С. Пушкина «Капитанская дочка», где все это мы уже читали: и про снег, и про альтернативную службу, и про одиноких скромниц с лицами московских актрис.

В «Полярном» на край земли спасать душу отправляется осколок 90-х - завязавший авторитет Витя Мясник (Михаил Пореченков), просвистевший общак через падение на голову тяжелой подковы и выветривание оттуда заветных паролей офшорных зон. На месте его встречает лидер местного криминала и автосервиса Болт в задорном исполнении преподобного И. И. Охлобыстина (известно: куда бы ни ехал Пореченков по России, всюду встретит Ивана; Охлобыстин вообще доброзлой дух русского мира, он везде). Вместе они организуют личную и общественную жизнь, возвращают народу пенсии, горячую воду, рельсовый путь до Оленегорска и Ильича, спертого с постамента ради выкупа, а вовсе не на металлолом. Справедливость сопровождается расставлением фингалов ментам, бандитам, школьникам и городской голове под ловкие вкрапления советской зимней классики от «Увезу тебя я в тундру» до «Спасибо, снег, тебе». Скромницу играет невеличка Катерина Шпица, которая в паре с косолапым Пореченковым смотрится ровнехонько, как Маша с Медведем, дело у них ладится, Гарри Поттера то и дело приходится гнать к соседям. Продюсеры Федорович и Никишов за год уже выпустили «Мертвое озеро» и «Толю-робота», тема у них наезженная.

Когда Иван с Михаилом устают шутить про бамперы и пьяных ментов, они разнообразят съемки шутками про Украину. Оба они там в розыске, в официальном списке угроз нацбезопасности и в стоп-листе кинопродукции с их участием, так что терять нечего. Чтоб не зря страдать, решили бесстыдники вмешаться в выборы (это у нас любимое дело) и продвинуть на президентство в соседней деревне дураков брателлу В. А. Зеленского из корпоративной солидарности. Не снимая сериальских малахаев, записали серию рекламных роликов, честно запросили за помощь место патриарха и министра обороны и, как всегда, добились своего.

Брателла не оценил. Идиоты, сказал. Ну, Украина неблагодарная, что с нее взять.

Зато наши в городе.

Еще одна чистосердечная глушь обустроена.

«Полярный», 2019.

Реж. Михаил Старчак, Константин Статский