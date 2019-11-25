Обманутых дольщиков освободят от НДФЛ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев уверен, что компенсации, которые выплачивают обманутым дольщикам и другим пострадавшим гражданам, нужно освободить от обложения налогом на доходы физических лиц (НДФЛ).

«Исключать ситуации, когда государство оказывает помощь пострадавшим, но при этом забирает 13% налога. Считаю правильным, чтобы все новые компенсационные выплаты для граждан освобождались от НДФЛ. Поручение дам», - заявил глава кабмина.

Заявление Дмитрия Медведева оказалось более, чем актуально в преддверии начала выплаты первых компенсации, которые должны получить граждане до конца этого года.

Напомним, что возможность Фонду защиты прав дольщиков принимать решение о целесообразности достройки дома или выплате денежных компенсаций появилась в связи с принятием соответствующих поправок в закон в июне 2019 года. Дольщики 30 домов из 56 домов уже в 2019 году начнут получать компенсации за квартиры в домах - долгостроях. На решение этой задачи выделено около 10 млрд рублей из средств федерального и регионального бюджетов, а также компенсационного фонда.

Эксперты уверены, такую меру, как выплаты дольщиков, необходимо было принять уже сейчас, и отличная новость, что власти так своевременно на нее отреагировали.

«Во-первых, многие долгострои в стране остаются бесхозными ни один год, а того и вовсе десятки лет, а их восстановление может влететь бюджету в копеечку, если такие дома вообще можно достроить. Во-вторых, люди получают «живые деньги» и смогут наконец-то купить квартиру», - отметил рабочей группы «Качество повседневной жизни» ОНФ Арсений Беленький.

Что касается суммы компенсаций, то Фонд защиты прав дольщиков определил, что для каждого дольщика она рассчитывается индивидуально, на основании отчета независимого оценщика о цене кв. метра равнозначных жилых помещений на первичном рынке на момент выплаты возмещения.

В случае, если возмещение НДФЛ будут направляться из компенсационного фонда, дольщик согласно 218-ФЗ и так освобождался от налога. 13% оставались для тех, кто получает выплату из федерального или регионального бюджета. Но теперь будет принят закон, который уравняет в правах участников долевого строительства.

«В следующем месяце уже будут первые выплаты, поэтому такую норму правильно принять до конца года. Основная задача, которую мы преследовали, чтобы люди могли на те деньги, которые выплачиваются, купить новые квартиры, а если вычитать из этой суммы 13%, то смысл теряется», - заявил глава комитета Госдумы по собственности Николай Николаев и тем самым ответил всем скептикам, которые усомнились, что закон так быстро вступит в силу.

И тут надо отметить, что в случае выплаты компенсаций большинство дольщиков сможет не просто получить свои деньги назад, а выиграть от 10 до 50%. Ведь цены на жилье растут.

«В ряде регионов речь идет о стоимости квадратного метра на 20-30% выше цены, указанной в договоре долевого участия», - подытоживает генеральный директор РАСК Николай Алексеенко. По его словам, даже если где-то цены не росли в течение времени, то меньше стоимости квартиры по ДДУ человек все равно не получит. Тут не может быть никаких сомнений.

В целом, принятие нового закона положительно скажется на рынке жилой недвижимости, теперь права обманутых дольщиков не только процессуально закреплены, но и защищены финансово. Значит, люди не будут бояться вкладываться в строящееся жилье, что повлечет за собой спрос на недвижимость. С этим согласен и директор департамента проектного консалтинга Est-a-Tet Роман Родионцев.

- Новая мера правительства позволит сформировать дополнительный спрос, - уверен эксперт по недвижимости.

Что касается нежилых помещений до 7 квадратов и машино-мест, то выплата будет соответствовать стоимости заключенного договора. Что требуется от дольщика, так это предоставить необходимые документы и подать заявление о выплате возмещения через официальный сайт Фонда.

Конечно, предстоит еще много сделать в этом направлении, освобождении компенсации от НДФЛ - только первый шаг на пути решения проблемы долгостроев и восстановления прав обманутых дольщиков. Как заявил генеральный директор Фонда защиты прав дольщиков Олег Говорун, ещё порядка 250 домов будут вынесены на Наблюдательный совет до конца года.