2019-11-25T18:10:25+03:00
Недвижимость

Обманутых дольщиков освободят от НДФЛ

Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
Поделиться:
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев уверен, что компенсации, которые выплачивают обманутым дольщикам и другим пострадавшим гражданам, нужно освободить от обложения налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). Фото: Сергей Бобылев/ТАССПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев уверен, что компенсации, которые выплачивают обманутым дольщикам и другим пострадавшим гражданам, нужно освободить от обложения налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Изменить размер текста:

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев уверен, что компенсации, которые выплачивают обманутым дольщикам и другим пострадавшим гражданам, нужно освободить от обложения налогом на доходы физических лиц (НДФЛ).

«Исключать ситуации, когда государство оказывает помощь пострадавшим, но при этом забирает 13% налога. Считаю правильным, чтобы все новые компенсационные выплаты для граждан освобождались от НДФЛ. Поручение дам», - заявил глава кабмина.

Заявление Дмитрия Медведева оказалось более, чем актуально в преддверии начала выплаты первых компенсации, которые должны получить граждане до конца этого года.

Напомним, что возможность Фонду защиты прав дольщиков принимать решение о целесообразности достройки дома или выплате денежных компенсаций появилась в связи с принятием соответствующих поправок в закон в июне 2019 года. Дольщики 30 домов из 56 домов уже в 2019 году начнут получать компенсации за квартиры в домах - долгостроях. На решение этой задачи выделено около 10 млрд рублей из средств федерального и регионального бюджетов, а также компенсационного фонда.

Эксперты уверены, такую меру, как выплаты дольщиков, необходимо было принять уже сейчас, и отличная новость, что власти так своевременно на нее отреагировали.

«Во-первых, многие долгострои в стране остаются бесхозными ни один год, а того и вовсе десятки лет, а их восстановление может влететь бюджету в копеечку, если такие дома вообще можно достроить. Во-вторых, люди получают «живые деньги» и смогут наконец-то купить квартиру», - отметил рабочей группы «Качество повседневной жизни» ОНФ Арсений Беленький.

Что касается суммы компенсаций, то Фонд защиты прав дольщиков определил, что для каждого дольщика она рассчитывается индивидуально, на основании отчета независимого оценщика о цене кв. метра равнозначных жилых помещений на первичном рынке на момент выплаты возмещения.

В случае, если возмещение НДФЛ будут направляться из компенсационного фонда, дольщик согласно 218-ФЗ и так освобождался от налога. 13% оставались для тех, кто получает выплату из федерального или регионального бюджета. Но теперь будет принят закон, который уравняет в правах участников долевого строительства.

«В следующем месяце уже будут первые выплаты, поэтому такую норму правильно принять до конца года. Основная задача, которую мы преследовали, чтобы люди могли на те деньги, которые выплачиваются, купить новые квартиры, а если вычитать из этой суммы 13%, то смысл теряется», - заявил глава комитета Госдумы по собственности Николай Николаев и тем самым ответил всем скептикам, которые усомнились, что закон так быстро вступит в силу.

И тут надо отметить, что в случае выплаты компенсаций большинство дольщиков сможет не просто получить свои деньги назад, а выиграть от 10 до 50%. Ведь цены на жилье растут.

«В ряде регионов речь идет о стоимости квадратного метра на 20-30% выше цены, указанной в договоре долевого участия», - подытоживает генеральный директор РАСК Николай Алексеенко. По его словам, даже если где-то цены не росли в течение времени, то меньше стоимости квартиры по ДДУ человек все равно не получит. Тут не может быть никаких сомнений.

В целом, принятие нового закона положительно скажется на рынке жилой недвижимости, теперь права обманутых дольщиков не только процессуально закреплены, но и защищены финансово. Значит, люди не будут бояться вкладываться в строящееся жилье, что повлечет за собой спрос на недвижимость. С этим согласен и директор департамента проектного консалтинга Est-a-Tet Роман Родионцев.

- Новая мера правительства позволит сформировать дополнительный спрос, - уверен эксперт по недвижимости.

Что касается нежилых помещений до 7 квадратов и машино-мест, то выплата будет соответствовать стоимости заключенного договора. Что требуется от дольщика, так это предоставить необходимые документы и подать заявление о выплате возмещения через официальный сайт Фонда.

Конечно, предстоит еще много сделать в этом направлении, освобождении компенсации от НДФЛ - только первый шаг на пути решения проблемы долгостроев и восстановления прав обманутых дольщиков. Как заявил генеральный директор Фонда защиты прав дольщиков Олег Говорун, ещё порядка 250 домов будут вынесены на Наблюдательный совет до конца года.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
7 из 15 крупнейших ипотечных банков в ноябре снизили ставки предложения по ипотеке на новостройки до уровня менее 9%
Средневзвешенная ставка предложения топ-15 ипотечных банков на 12 ноября снизилась до 9,2%. Такие данные следуют из совместного мониторинга ДОМ.РФ и FrankRG
Никто не выселит: почему в России нужно развивать рынок арендного жилья
Сегодня в России цивилизованный рынок аренды только начинает зарождаться, а преобладает «аренда от частников», причем, ни о каких арендных домах речи не идет, люди просто сдают квартиры, зачастую утаивая это от налоговиков
Эксперты не рекомендуют откладывать покупку жилья в ипотеку
Семьям, которые хотят приобрести жилье с целью решения свое жилищного вопроса, лучше не откладывать покупку, а в дальнейшем всегда можно рефинансировать ипотечный кредит и снизить ставку по нему. Об этом КП рассказали эксперты
Новости 24
Замглавы Росалкогольрегулирования арестовали по делу о коррупции
Медведев: Россия не отменит санкции первой
Отсидевший за изнасилование Шурыгиной рассказал о проблемах при трудоустройстве
Совфед одобрил закон о запрете продажи гаджетов без российского ПО
МИД РФ: Москва полностью удовлетворена решением трибунала в Гааге по Керченскому проливу
Шипулин снова стал тренироваться
Антон Шипулин: О том, что моя сестра Настя заканчивает карьеру, сам узнал из Инстаграм
С винтовкой Антона Шипулина побегут на Кубке мира
Антон Шипулин строит спорткомплекс под Екатеринбургом
Антон Шипулин: Сергей Чепиков перешел в другой комитет Госдумы, чтобы «не дублировать наши полномочия»
Американец ушел жить в бункер, чтобы не платить налоги
Постоянное головокружение: стали известные новые подробности госпитализации Дмитрия Ульянова
Комиссия Мосгордумы поддержала поправки ко второму чтению бюджета Москвы
Турция начнет испытание радиолокационных систем С-400
В Госдуме высказали удивление позицией «Нафтогаза» по вопросу транзита голубого топлива
На Украине заммэра города Славянск выгнали из клуба за просьбу выключить песни Газманова
Трамп отправил в отставку министра ВМС США Ричарда Спенсера
Названы самые популярные дизельные авто
В жилом доме на Бауманской улице в Москве произошел пожар
Правительству предложили три способа побороть кромешную тьму на дорогах
В «Нафтогазе» предложили «Газпрому» рассчитаться по долгам прямыми поставками газа
Совет Федерации одобрил закон о признании людей иноагентами
Совфед разрешил силовикам сбивать беспилотники
Опрос: 57 процентов россиян считают скидки «черной пятницы» фейковыми
Москвичи обменяли на «Станцию Мини» старые граммофоны, радиошляпы и «Яндекс. Носок»