Полиция продолжает расследование по «делу золотопромышленника Литуева»: обыски прошли в Москве и Чите

Как сообщает Независимая газета, в московском и читинском офисах компании «Ксеньевский прииск» вновь прошли обыски. Напомним, золотодобывающая компания из Забайкалья «прославилась» на всю страну летом нынешнего года. 28 июня в Москве был задержан ее генеральный директор Егор Литуев. Бизнесмена отправили в Читу где, как выяснилось, на него заведено уголовное дело…

В обвинении, которое предъявили Литуеву - сразу две статьи Уголовного кодекса РФ. Статьи 160 (Присвоение или растрата в особо крупном размере) и 260 (Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору).

«Установлено, что в период с апреля 2014 года по январь 2017 года руководителем предприятия были заключены договоры с индивидуальным предпринимателем на оказание сервисных услуг, работы по которым фактически не проводились, а денежные средства похищались. Общая сумма заключенных договоров превысила 125 млн рублей», - сообщают в УМВД России по Забайкальскому краю.

То есть, по версии, следствия три года деньги списывались на работы, которых на самом деле не было. В чьи карманы со счетов ПАО «Ксеньевский прииск» уплыли те самые 125 миллионов рублей, принадлежавшие в том числе и акционерам, теперь и выясняют.

Кроме того, у следствия есть данные, что Егор Литуев с пока неустановленными лицами в 2017-2019 годах организовал незаконную вырубку леса. Общая территория древесного браконьерства - 55 гектаров. Нанесенный государству ущерб оценили в 62 миллиона рублей.

Итак, 28 июня Егор Литуев был задержан и далее провел в СИЗО около полутора месяцев. Однако уже в августе Центральный районный суд Читы принял решение отпустить бизнесмена под залог в 5 миллионов рублей.

Впрочем, расследование на этом вовсе не закончилось. На днях сотрудники УМВД РФ по Забайкальскому краю и ГУЭБиПК МВД России провели новую серию обысков. Московский офис «Ксеньевского прииска» несколько часов обыскивали в присутствии понятых. Также прошли аналогичные следственные мероприятия и в читинском представительстве компании. Летом обыски тоже проходили, но теперь их решили повторить. В итоге были обнаружены несколько пачек документов, которые почему-то были упакованы в черные мусорные пакеты.

Стоит отметить, что «Ксеньевский прииск» является крупнейшим и старейшим золотодобывающим предприятием Забайкалья. Ему более 150 лет. Компания разрабатывает Итакинское месторождение на реке Итака - его разведанные запасы оцениваются более чем в 60 тонн золота.